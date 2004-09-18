وزير مسكن درباره بي توجهي به ساخت مسكن روستايي به مجلس پاسخ مي دهد

ايرج نديمي نماينده لاهيجان و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درتشريح سئوال خودازعبدالعلي زاده گفت: در قانون اساسي تصريح شده است دولت وظيفه دارد براي ايجاد مسكن همه مردم علي الخصوص نيازمندان و كارگران و روستائيان اقدام كند.

وي افزود: با بررسي هاي انجام شده در اين زمينه به اين نتيجه رسيديم كه متاسفانه درحق روستاييان اجحاف زيادي شده است و تعداد كثيري از روستانشينان از داشتن مسكن محرومند.

نديمي با بيان اينكه به نسبت جمعيت و نياز روستائيان مسكن مناسب براي آنها تامين نشده است، گفت: سوال من از وزير مسكن و شهرسازي اين است كه چرا وزارت مسكن نسبت به اين وظيفه خود بي اعتناست و چرا عليرغم نياز روستاها به سرمايه گذاري اين وزارتخانه در بخش مسكن روستايي، در شهرها و در پروژه هاي انبوه سازي تسهيلاتي ارائه مي شود كه توجيه اقتصادي ندارد.

نماينده مردم لاهيجان با اشاره به اينكه دولت هر سال هزينه هاي اضافي مي پردازد، تصريح كرد: نوسازي و بازسازي مسكن روستايي مي تواند دو فايده مهم داشته باشد: يكي اينكه از مهاجرت به شهرها جلوگيري مي كند و با اين كار هزينه سربار شهرها كاهش يافته و جمعيت توليد كننده در محل توليد حفظ مي شوند و ديگر اينكه با فعاليت در ساخت مسكن روستايي دولت در اثر حوادث غيرمترقبه همچون سيل و زلزله هزينه هاي اضافي نخواهد پرداخت.

