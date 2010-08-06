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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

دارا خبر داد:

راه‌اندازی نظام آموزشی مجازی برای کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها

راه‌اندازی نظام آموزشی مجازی برای کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از راه‌اندازی نظام آموزشی مجازی برای کارشناسان فرهنگی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: کلاسهای آموزش کارشناسان فرهنگی در قالب نظام آموزش مجازی با بهره گیری از اساتید و برنامه ریزی دقیق ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا پنجشنبه در اختتامیه دهمین نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌های سراسر کشور اظهار داشت: در این نشست فیلم ارزیابی برای نیازسنجی کارشناسان فرهنگی و انتقال این نیازها قرار داده شد تا بر اساس آن در مسایل فرهنگی به سوی خروجی‌ محوری پیش برویم و برای ورود به سال تحصیلی جدید دستاورد خاصی داشته باشیم.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه حرکت در بخش فرهنگی کشور ما در چارچوب نظام و رهنمودهای رهبری و آرمان امام (ره) قرار دارد، گفت: اعلام می‌کنیم که هر کسی که در این چارچوب نمی‌تواند کار کند باید خود را از گردونه کار خارج کند چرا که موضع‌گیری ما براساس نظام است و این خط نباید عوض شود.

دارا با بیان اینکه حرکت در حوزه فرهنگ مشخص‌تر از دیگر حوزه‌ها است گفت: انتظار ما از کارشناسان فرهنگی موقعیت‌شناسی، محیط شناسی و روش شناسی مسایل فرهنگی در دانشگاه‌ها است و نسبت به مسایل فرهنگی دغدغه داشته باشند.

وی گفت: اگر در برنامه راهبردی فرهنگی با برنامه‌ریزی پیش نرویم به جایی نخواهیم رسید لذا باید اهداف و روش‌ها مشخص باشد.

کد مطلب 1128791

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