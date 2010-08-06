به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا پنجشنبه در اختتامیه دهمین نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور اظهار داشت: در این نشست فیلم ارزیابی برای نیازسنجی کارشناسان فرهنگی و انتقال این نیازها قرار داده شد تا بر اساس آن در مسایل فرهنگی به سوی خروجی محوری پیش برویم و برای ورود به سال تحصیلی جدید دستاورد خاصی داشته باشیم.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه حرکت در بخش فرهنگی کشور ما در چارچوب نظام و رهنمودهای رهبری و آرمان امام (ره) قرار دارد، گفت: اعلام میکنیم که هر کسی که در این چارچوب نمیتواند کار کند باید خود را از گردونه کار خارج کند چرا که موضعگیری ما براساس نظام است و این خط نباید عوض شود.
دارا با بیان اینکه حرکت در حوزه فرهنگ مشخصتر از دیگر حوزهها است گفت: انتظار ما از کارشناسان فرهنگی موقعیتشناسی، محیط شناسی و روش شناسی مسایل فرهنگی در دانشگاهها است و نسبت به مسایل فرهنگی دغدغه داشته باشند.
وی گفت: اگر در برنامه راهبردی فرهنگی با برنامهریزی پیش نرویم به جایی نخواهیم رسید لذا باید اهداف و روشها مشخص باشد.
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