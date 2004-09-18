بايد قاطعانه عمل كنيم ، ادامه گفتگو با سه كشور اروپايي ديگر توجيهي ندارد

الهام امين زاده مدرس دانشگاه دررشته حقوق بين الملل درگفتگو با خبرنگار "مهر"، با بيان اينكه بي توجهي به گزارشات و نتيجه تحقيقات بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي و متهم ساختن كشورهاي عضواين آژانس بدون دليل و مدرك خلاف اساسنامه ، پادمان و ان پي تي است ، تاكيد كرد : آمريكا و سه كشور اروپايي با تحت فشار قرار دادن ايران براي محروميت از انرژي هسته اي در حقيقت علاوه بر موارد فوق ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد را نيز نقض كرده اند.



وي با بيان اينكه حداقل انتظار از اروپا اين بود كه بعد از ماهها گفتگو، شفاف سازي وپذيرش تعهدات ازسوي ايران ، حق طبيعي ملت مارا در داشتن تكنولوژي صلح آميز هسته اي به رسميت بشناسد افزود : در پي همكاري گسترده و كامل ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي البرادعي درگزارش خود اعلام كرد كه ايران هيچ گونه انحرافي از مسير صلح آميز نداشته و هيچ ابهام عمده اي در فعاليتهاي هسته اي ايران ديده نمي شود.



نماينده مردم تهران ياد آور شد : بند چهار اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد دارد اين نهاد حاكميت هيچ كشوري را نميتواند نقض كند در حالي كه قطعنامه اخير شوراي حكام نقض كامل حاكميت ملي است .



اين كارشناس ارشد حقوق بين الملل دو راه را براي شكايت از اين تصميم برشمرد و گفت : يكي اينكه ايران مي تواند از آمريكا در دادگاه لاهه به دليل طرح اتهامات بي اساس و جو سازي و اعمال فشار به كشورهاي ديگر براي موضع گيري عليه جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين الملل شكايت كند و ديگر اينكه از طريق آژانس بين المللي انرژي اتمي اقدام نمايند.



وي توضيح داد : درصورت ارائه شكايت از كشورهاي صادر كننده قطعنامه غير حقوقي به آژانس بين المللي انرژي اتمي و طرح آن در مجمع عمومي سازمان ملل، سازمان ملل از ديوان لاهه درخواست راي مشورتي خواهد كرد كه با توجه به گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران نقض ان پي تي و اساسنامه درقطعنامه از سوي شوراي حكام را اثبات خواهد كرد.



امين زاده با اشاره به ماده هفدهم اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اين ماده تصريح مي كند هر مسئله يا اختلافي در باب تفسير يا اجراي اين اساسنامه كه با مذاكره فيصله نيافته باشد طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع خواهد شد مگر اينكه طرفين ذينفع براي رفع اختلاف بطريق ديگري توافق كنند و ديگر اينكه كنفرانس عمومي و هيئت مديره هر يك جداگانه حق دارد بشرط اجازه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ديوان بين المللي دادگستري تقاضا كند كه در هر مسئله حقوقي كه در حدود فعاليت موسسه پيش آيد نظر مشورتي ابراز نمايد.



وي هدف نهايي كشورهاي اروپايي را محروميت ايران از توان توليد سوخت هسته اي و محروم ساختن ملت ايران از حق توسعه و رفاه دانست و با تاكيد براينكه اين امرنقض صريح اساسي ترين قوانين بين المللي است افزود : با اين شرايط مقامات مسوول در ديپلماسي هسته اي ايران تا چه حد و چگونه مي خواهند به گفتگو هاي هسته اي ادامه دهند؟



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد كرد: بايد باخود روراست باشيم و مشخص كنيم كه طرف هسته اي ما كيست ، آژانس يا اروپا ؟



وي با بيان اينكه ايران بايد به كشورهاي اروپايي وياهركشورديگري درشفاف سازي هسته اي صرفا ازدريچه آژانس بنگرد، افزود: سه كشور اروپايي نه تنها همه تعهدات خود را نسبت به ايران را نقض كرده اند بلكه با تهيه قطعنامه هاي شديد الحن در شوراي حكام موضع گيري خصمانه اي نسبت به جمهوري اسلامي ايران اتخاذكرده اند بنابراين ادامه گفتگوها با اين سه كشور هيچ توجيهي ندارد چون تاكنون جز نتيجه منفي از آن چيزي نديده ايم .



امين زاده افزود : اين سوال از وزارت خارجه مطرح است كه چرادر همان ساعات اوليه موضع گيري خصمانه سه كشور در شوراي حكام ، سفراي اين كشور ها را احضار نكرد و سفرايمان را در پاريس ، لندن و برلين به تهران فرا نخواند تا با اتخاذ موضعي قاطع جلوي ثبت آن را گرفته باشد.



وي همچنين ضمن تاكيد بر لزوم تجديد نظردرروابط تجاري با سه كشور اروپايي گفت : حالا ديگر زمان اقدامات قاطعانه است.



الهام امين زاده موضع گيري مثبت كشورهاي اسلامي و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را در شوراي حكام، نتيجه رايزني هاي اعضاي كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس با سفراي اين كشورها درآستانه نشست را با اهميت دانست و گفت : وزارت خارجه بايد ارزش يشتري براي گفتگوبا اين كشورها قائل باشد .