فرهنگ دینی مبنای تشکیل حکومت اسلامی و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی در همایش علما و مبلغین افزود: فرهنگ دینی بر اساس و مبنای وحی و اندیشه و کتاب آسمانی است و برای ساختن و تربیت بشریت بوده و همواره بشریت راه کمال خویش را در وحی و کتاب آسمانی دانسته است.

وی با بین اینکه بعد ازگذشت 1400 سال از دوران نبی اکرم (ص) فراز و نشیبهای عصر گذشته را با عصر حاضر نظام جمهوری اسلامی را در یک سنخ عنوان کرد و گفت: در همه اعصار و زمانها فرهنگ جامعه برخاسته از فرهنگ دینی بوده و بر مبنای همین فرهنگ دینی نظام بشریت به سوی نظام وحیانی رهنمون می کند.

دشتکی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص راهبردهای مقاومت با هجمه ها در جبهه فرهنگ دینی گفت: راهبرد محوری و اولویت دار در مسائل فرهنگی ساختن جامعه ای براساس اندیشه دینی و وحیانی است که لزوم اجرای این فرهنگ در جامعه کارفرهنگی است .

وی همچنین یکی دیگر از راهبردهای اصلی و اساسی در ساختن جامعه اسلامی را در حوزه فعالیتهای فرهنگی عنوان کرد و افزود : لزوم اجرای این راهبرد در حوزه فعالیتهای فرهنگی این است که ورود جدی در این فرهنگ داشته باشیم داشته باشیم لذا این نظام با نظام های دیگر فرق می کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی در ادامه تاکید کرد : در نظام جمهوری اسلامی چارچوبها و محورها مشخص است و باید در قالب این چارچوبها شیوه ها و راهکارهایی که در سیره ائمه معصومین است تمسک جوییم .

وی همچنین یاد آورشد : برای پیاده کردن این اهداف باید از علم و فناوری برای پیاده کردن کمک گرفت و در این میان فعالیتها و کار فرهنگی را در خط مقدم فعالیتها قرار دهیم و در این خط حوزه اندیشه دینی را برای اقشار جامعه تجزیه و تحلیل کنیم که تغذیه این فرهنگ تنها به وسیله مبلغین و علما امکان پذیر است.

دشتکی اهمیت کار در حوزه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی را به لحاظ اتصال به وحی عنوان کرد و گفت : مروجین و متولیان با لباس ائمه معصومین امتیاز بسیار بالایی دارند و ترویج فرهنگ دینی را نه تنها در جامعه شیعی بلکه در نقاط جغرافیایی گسترده می توانند تبلیغ کنند.

وی همچنین یکی دیگر از امتیازات اسلام و فرهنگ دینی را در مناسبتها (ماه مبارک رمضان ) عنوان کرد و افزود : یک چیز نظری که در اختیار ما قرار دارد و فضای معنوی و الهی است و در این فضا دستورات قرآن و تربیتی آورده شده است و جامعه یک جذابیت خاص به این ماه دارد.

دشتکی از متولیان و مبلغین خواست در راستای پیشبرد اهداف الهی و چگونگی پیمودن راه درست آن برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

وی همچنین در خصوص لزوم تبیین فرمایش رهبر مقام معظم رهبری در خصوص همت مضاعف و کار مضاعف گفت : در ساختن جامعه دینی انگیزه کافی را داشته باشید و نسبت به بصیرت جامعه و اهمیت آن راهکا و مدون را در برنامه داشته باشید وی در پایان از راه اندازی شورای تبلیغی در حوزه های عیلمه در استان خبر داد .