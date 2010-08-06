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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

افزایش دو برابری تعداد مراکز خرید گندم در استان زنجان

افزایش دو برابری تعداد مراکز خرید گندم در استان زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان از افزایش دو برابری تعداد مراکز خرید گندم در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، پرویز خالقی در جمع خبرنگاران افزود : تاکنون با خرید بیش از 240 هزار تن گندم تولید شده استان، در حدود 80 درصد از مجموع خرید تضمینی گندم در استان زنجان محقق شده است.

خالقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 94 درصد بهای گندم به کشاورزان استان پرداخت شده و مابقی نیز دردست اقدام است.

وی  با اشاره به  خرید گندم  استان در 27 مرکز گفت:  امسال16 مرکز خرید توسط مباشر ، 3 مرکز توسط سیلوهای شرکت غله ، 5 واحد توسط کارخانجات آرد سازی و 3 مرکز بخش خصوصی در استان اقدام به خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان می کنند.

کد مطلب 1128815

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