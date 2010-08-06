افزایش دو برابری تعداد مراکز خرید گندم در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، پرویز خالقی در جمع خبرنگاران افزود : تاکنون با خرید بیش از 240 هزار تن گندم تولید شده استان، در حدود 80 درصد از مجموع خرید تضمینی گندم در استان زنجان محقق شده است.

خالقی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 94 درصد بهای گندم به کشاورزان استان پرداخت شده و مابقی نیز دردست اقدام است.

وی با اشاره به خرید گندم استان در 27 مرکز گفت: امسال16 مرکز خرید توسط مباشر ، 3 مرکز توسط سیلوهای شرکت غله ، 5 واحد توسط کارخانجات آرد سازی و 3 مرکز بخش خصوصی در استان اقدام به خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان می کنند.