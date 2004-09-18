مسابقات پينگ پنگ نونهالان كشوردرقزوين

به گزارش خبرنگار" مهر" اين بازيها درمرحله مقدماتي در16 گروه انجام شد كه درنهايت 16بازيكن برترمسابقات به مرحله نهايي راه يافتند كه بصورت دوره اي باهم به رقابت پرداختند وپس از120بازي سيدعليرضا تقوي ازاستان قزوين با كسب 28 امتيازبه مقام قهرماني دست يافتن شاكرشجيراتي وسينا تريمودسازاد هردوازاستان خوزستان با كسب 26 امتيازمقامهاي دوم وسوم را بدست آوردند. سعيد احمديان ازآذربايجان شرقي ورسول يوسفان ازاصفهان عناوين چهارم وپنجم را كسب نمودند.

گفتني است: ازصبح امروزمسابقات خردسالان زير9 سال كشورنيزبا حضور48 ورزشكارازاستانهاي كشوردرقزوين آغازشده است.