احتمال تاسیس ساختمانی مستقل برای جوایزی ملی مانند "کتاب سال"

علی شجاعی صائین در گفتگو با خبرنگار مهر، از قوت یافتن احتمال تاسیس ساختمانی مستقل برای جوایز ملی مانند کتاب سال خبر داد و گفت: با توجه به دشواری‌هایی که داوران در کارشناسی و ارزیابی آثار جوایزی ملی مانند کتاب سال و کتاب فصل به خاطر نبود مکان مناسب با آن مواجه بوده و هستند، از دوره فعالیت دکتر پرویز (معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد) پیگیر تاسیس بنایی مستقل برای این جوایز بودیم.

وی افزود: آقای پرویز هم به عنوان مقام مسئول در آن دوره نظر مساعدی نسبت به این مسئله داشت و همان زمان هم پیشنهادها و گزینه‌هایی مطرح شد اما به سرانجام نرسید.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب از ادامه رایزنی‌ها در این خصوص با مسئولان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر دست‌اندرکاران ذیربط خبر داد و گفت: ما در حال حاضر هم پیگیر این موضوع هستیم و این احتمال وجود دارد که همین امسال شاهد تاسیس ساختمانی برای این جوایز باشیم.

شجاعی صائین درباره زمان و چگونگی تاسیس یا تملک این مکان هم اضافه کرد: نمی‌توانم زمانی قطعی در این باره اعلام کنم اما امیدوارم کارهای مربط به جایزه کتاب سال امسال در ساختمان جدید انجام شود.

چندی پیش منوچهر اکبری دبیر چندین دوره جایزه کتاب سال با اشاره به دشواری‌های کار ارزیابی آثار این جایزه و جوایزی دیگر از قبیل کتاب فصل و جلال آل‌احمد - که هیچکدام ساختمان مستقلی ندارند - گفته بود: وزارت ارشاد قطعاً توانایی تامین یک ساختمان برای جوایز کتاب فصل و سال را دارد و اصلاً در شأن این وزارتخانه نیست که کارهای مربوط به داوری‌های این جوایز در طبقه منفی دو ساختمان فعلی خانه کتاب برگزار شود!

وی که در حال حاضر سمت ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرده بود که "امسال آخرین سالی باشد که داوران این جوایز روزها هم زیر نور لامپ و در مکانی که مثل مرغداری است، کار داوری را انجام می‌دهند!"