دردسرهای جدید آقای فیس بوک/ حریم خصوصی بنیانگذار فیس بوک شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وب سایتی که قصد دارد پا را از مرزهای زندگی خصوصی "مارک زاکربرگ" بنیان گذار شبکه اجتماعی فیس بوک فراتر بگذارد پیامی را خطاب به وی منتشر کرده است: "آقای فیس بوک! به جهانی که خود آن را خلق کرده اید خوش آمدید...چه آن را دوست داشته باشید چه نداشته باشید!"

با توجه به آثار مخربی که شاهکار "مارک زاکربرگ"، یعنی شبکه اجتماعی فیس بوک بر روی حریم خصوصی کاربران اینترنت داشته است، این وب سایت تصمیم به استخدام یک عکاس برای تعقیب این مولتی میلیاردر 26 ساله و انتشار عکسهایی از خانه، خودرو، دوستان و کلا زندگی وی گرفته تا طعم از بین رفتن حریم خصوصی زندگی افراد را به وی بچشاند؛ چشم در برابر چشم!

"رایان تایت" دبیر این وب سایت که قصد انتشار تصاویری متعدد از زندگی خصوصی زاکربرگ دارد، می گوید: "به نظر نمی آید مدیر عامل فیس بوک چندان اهمیتی برای حریم خصوصی کسی قائل باشد. از این رو فکر کردیم شاید بد نباشد چند روزی به تعقیب وی بپردازیم و تجربیات زندگی او را با همه در میان بگذاریم...اگر این کار کمی به نظر شما ناخوشایند می آید، فراموش نکنید زاکربرگ مدیر وب سایتی است که اطلاعات خصوصی صدها میلیون کاربر فیس بوک را در اختیار همه مردم جهان قرار داده است."

از سویی دیگر بسیاری با سرک کشیدن به زندگی شخصی زاکربرگ به شدت مخالف بوده و خواستار برکناری "تایت" شده اند. زاکربرگ در حال حاضر با چهار میلیارد دلار سرمایه دویست و دوازدهمین ثروتمند جهان است. اما با وجود ثروت زیاد، تصاویر منتشر شده خانه ای ساده و اجاره ای، خودرویی 20 هزار دلاری و یک گوشی آی-فن را از زندگی زاکربرگ نمایان کرده اند.

زاکربرگ تا کنون درباره نقشه ای که برای زندگی و حریم خصوصی وی کشیده شده اظهار نظری نکرده است اما در گذشته و در کنفرانسهای خبری متعدد درباره حریم خصوصی اظهار نظرهای جالبی کرده است. از جمله در واه ژانویه به نشریه Techcrunch گفته بود که "امروز دیگر عصر حریم خصوصی به پایان رسیده است."

بر اساس گزارش فاکس نیوز، برخی از متخصصان حقوقی اینترنت با استقبال از انتشار تصاویر زاکربرگ آن را شیوه ای هوشمندانه خواندند که می توان با استفاده از آن از گفته های زاکربرگ علیه خودش استفاده کرد.