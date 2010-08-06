عدم تحمل مدیران بومی مانع از پیشرفت استان زنجان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، محمد رئوفی نژاد عصر پنج شنبه در همایش زنجانی های مقیم خارج از استان مدیران بومی را از سرمایه های استان ذکر کرد و گفت: مایه تعجب است که وقتی یک مدیر بومی می خواهد کاری در استان انجام دهد، اجازه کار کردن به او را نمی دهند و این در حالیست که در بعضی از استانها مدیران استانی به دور از هر سلیقه سیاسی برای توسعه استانشان گرد هم می آیند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه همه ظرفیت های مورد نیاز توسعه استان در درون آن وجود دارد، تصریح کرد: توسعه پول نمی خواهد بلکه فکر، ایده، اندیشه و باور و انگیزه می خواهد.

وی هدف از برگزاری این همایش را تعامل و ارتباط نزدیک نیروهای فعال استان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد و افزود: این نشست با هدف خدمت به کمک و توسعه استان و ارائه پیشنهادات برگزار شده که هر کدام می تواند به عنوان ظرفیتی برای پیگیری مسائل کلان، در توسعه استان مؤثر باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه استان زنجان محور ورودی 12 استان کشور و محور اتصال پنج استان با کشورهای همسایه است خاطرنشان کرد: هر نوع سرمایه گذاری در استان زنجان سرمایه گذاری در منطقه شمالغرب است و زیرساخت های توسعه و سرمایه گذاری در این استان وجود دارد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه تا سال 87 جذب سرمایه گذار خارجی در استان وجود نداشته است، گفت : با تلاش های خوبی که در زمینه اقتصادی صورت گرفته و امضای تفاهم نامه 3 جانبه با کشور مالزی این استان در سال 89 به عنوان استان سوم در بخش طرح های ارائه شده برای جذب سرمایه گذار خارجی شد و رتبه ششم را در ایجاد اشتغال کسب کرد.

وی افزود : امروز فضای استان فضای کار و تلاش مضاعف است و همه در مسیر ولایت ، باورهای انقلابی به سوی توسعه و آبادانی مملکت حرکت می کنند و اگر کسی نظام را قبول ندارد حضور او را نیز نمی پذیریم.

استاندار زنجان پروژه های محور داود قلی – دلجویی، پارک بانوان، پل روگذر ولیعصر، توسعه 10 هزار هکتار باغات شیب دار و واگذاری پنج هزار هکتار آن در قالب تعاونی، پروژه محور زینبیه و آغاز پروژه تقاطع غیر همسطح بیجار را از جمله اقدامات صورت گرفته در استان زنجان دانست و تصریح کرد: در طول 21 ماهی که در خدمت مردم استان زنجان بوده ام حتی یک کار بدون تعیین تکلیف باقی نمانده و اجرای همه آن ها پیگیری می شود.

رئوفی نژاد تعداد سفرهای خود به شهرها و روستاهای استان زنجان را 72 سفر عنوان کرد و یادآور شد: در طول 21 ماهی که در خدمت مردم استان زنجان بودم 35 جلسه شورای اداری تشکیل شده و 847 مصوبه اقدام شده یا در دست اقدام است و در مجموع 85 درصد مصوبه ها تحقق پیدا کرده است.

امام جمعه زنجان نیز این استان را دارای استعدادهای انسانی دانست و افزود : آنچه که امروز مهم است باور و شناسایی استعدادهاست و افرادی چون "شیخ اشراق"، "شفتی، مفاخر علمای شیعه"، "حکیم هیدجی" و "مسگری " متعلق به این استان بوده اند.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی نشأت تشیع را از استان زنجان دانست و خاطرنشان کرد: وقتی پای مرد بزرگی در تاریخ فقه تشیع و حوزه های امامیه به نام "علامه حلی" به زنجان باز شد پرونده نفاق ، دروغ ، فریب و نیرنگ را برای همیشه در ایران بست و بازوی توانایی به نام الجایتو در کنار علامه حلی و تشیع قرار گرفت.

نخستین همایش زنجانی های مقیم خارج از استان روز پنج شنبه 14 مردادماه امسال با حضور 300 نفر از زنجانی های مقیم خارج از استان در سالن پیام برگزار شد.