زمین قلب آهنی خود را بازسازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه "گرینوبل" در فرانسه به تازگی اعلام کرده اند این احتمال وجود دارد که هسته فلزی زمین در حال بازسازی و باززایی خود باشد.

به گفته دانشمندان هسته آهنی زمین می تواند طی چرخه هایی 100 میلیون ساله خود را بازسازی کند، از یک سو خود را ذوب کرده و از سویی دیگر فلزات مایع را به حالت جامد درآورد. چنین فرضیه ای می تواند تفاوت سرعت انتقال امواج ارتعاشی توسط هسته زمین را نیمکره های شرقی و غربی زمین توضیح دهد.

در ماه می گروهی از دانشمندان دانشگاه تولوس اعلام کردند که بخش غربی هسته زمین به صورت مداوم در حال متراکم تر شدن و در بخش شرقی در حال ذوب شدن است و به این شکل زمین تسمه نقاله ای را برای تخریب و بازسازی هسته خود به وجود آورده است.

اکنون محققان دانشگاه گرنوبل به محاسبه مدت زمانی پرداخته اند که این رویدادهای تخریب و بازسازی می تواند در طی آن در مرکز زمین شکل بگیرد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، با این حال آزمایش و اثبات چنین فرضیه ای به هیچ وجه آسان نخواهد بود زیرا این چرخه 100 میلیون ساله به اندازه ای کند است که تکنولوژی های امروزی به سختی قادر به ردیابی فعالیتهای آن خواهند بود.