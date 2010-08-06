شهین خسروی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب‌های تازه خود در حوزه شعر گفت: چند اثر جدید دارم اما به دلیل کم‌لطفی ناشران و مشکلاتی که اصولاً برای چاپ شعر وجود دارد، باز هم مجبورم بعضی از آنها را خودم و به صورت ناشر - مولف چاپ کنم.

وی افزود: این فقط مشکل من نیست و بسیاری از شاعران با آن درگیر هستند و فقط هم به دولت و بحث مجوز ارتباط پیدا نمی‌کند؛ بسیاری از ناشران وقتی اسم شعر به میان می‌آید، انگار دشمن قسم‌خورده آن هستند و خیلی منفی برخورد می‌کنند و سابقه شاعر هم برایشان مهم نیست.

این شاعر اضافه کرد: توزیع‌کنندگان هم در این زمینه همکاری نمی‌کنند و در واقع شاعر فقط به صرف علاقه شخصی و بدون هیچ انگیزه بیرونی، کتاب شعرش را چاپ می‌کند و توزیع آن هم فقط به هدیه دادن به دوستان و آشنایان خلاصه می‌شود!

خسروی‌نژاد در ادامه به کتاب‌های در دست چاپ خود اشاره کرد و گفت: مجموعه شعر "آفتابِ پیش از الف" که درباره دنیای یک دختربچه پنج ساله است و البته صرفاً برای مخاطب کودک و نوجوان سروده نشده و من آن را به همه کسانی تقدیم کره‌ام که کودک درونشان فعال است؛ کتاب شامل حدود 50 شعر است و همه کارهای مربوط به آماده‌سازی آن انجام شده و خودم با چاپ افست و به صورت ناشر - مولف چاپ می‌‌کنم.

وی درباره میزان امیدواری خود نسبت به رساندن کتابش به دست مخاطبان خود، افزود: اصلاً برایم قابل پیش‌بینی نیست ولی چیزی مثل مسئولیت را احساس می‌کنم و فکر می‌کنم یک شاعر باید کار خودش را که همان سرودن شعر است، انجام دهد و پا پس نکشد.

این شاعر اضافه کرد: کتاب دیگر "همین که است" نام دارد که دنیای اشیاء یک آپارتمان است و فاعلِ فکرکننده‌ای در شعرهای آن وجود ندارد و این اشیاء هستند که به آدم‌ها نگاه می‌کنند و هیچگونه قضاوتی در آنها وجود ندارد. این کتاب را هم خودم چاپ می‌کنم. کتاب دیگر "موریانه‌ها در راه" است که در ادامه کتاب "موریانه‌ها" نوشته شده و عنوان کتاب بعدی هم "آرزوها" است.