به گزارش خبرنگار" مهر" رييس جديد فدراسيون اسكي در تاريخ 15 آبان ماه سالجاري انتخاب خواهد شد وبه نامزدهاي رياست فدراسيون فرصت داده شد تا ازروز21 شهريورماه جاري وبمدت 10 روز مدارك خود را به روابط عمومي فدراسيون تحويل نمايند، اما تا بدين لحظه كسي ثبت نام نكرده است.
بنظرمي رسد نامزدهاي رياست فدراسيون قصد دارند تا روزآخر صبركرده وسپس نام نويسي كنند.
درفاصله 4 روزمانده به برگزاري انتخابات رياست فدراسيون اسكي
هنوز هيچ داوطلبي نام نويسي نكرده است
درحاليكه ثبت نام نامزدهاي رياست فدراسيون اسكي تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه هفته جاري مهلت دارد، هنوزهيچ كس خود را نامزد احراز اين پست نكرده است.
به گزارش خبرنگار" مهر" رييس جديد فدراسيون اسكي در تاريخ 15 آبان ماه سالجاري انتخاب خواهد شد وبه نامزدهاي رياست فدراسيون فرصت داده شد تا ازروز21 شهريورماه جاري وبمدت 10 روز مدارك خود را به روابط عمومي فدراسيون تحويل نمايند، اما تا بدين لحظه كسي ثبت نام نكرده است.
کد مطلب 112887
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