وقف نباید به مسائل دینی محدود شود

به گزارش خبرگزار مهر، محبوبه صدیقی در نشست حاشیه مدیرت خدمات شهری و مشارکت شهروندی با موضوع بررسی تاثیر وقف در توسعه خدمات شهری گفت: باید تلاش کنیم تا آموزه های تازه و شیوه های جدیدی را برای توسعه فرهنگ وقف در ایران اسلامی به کار بریم تا با تسهیل قوانین وقف در آینده شاهد استقبال شهروندان از وقف و مشارکت آنها در امور خدمات شهری بود.

این استاد دانشگاه ایجاد بنیادهای خیریه و تقویت آنها از سوی مسئولان و متولیان وقف را از دیگر برنامه های مورد نیاز برای توسعه فرهنگ وقف در کشور عنوان کرد و افزود: سیاست های توسعه وقف در آمریکای شمالی تحولی نوین در زمینه وقف به راه انداخته و بسیاری از موسسات فرهنگی و آموزشی به شکل وقفی به فعالیت خود می پردازند.

وی اضافه کرد: وقف در کشورهای توسعه یافته بر محور حمایت از تحقیق و پژوهش و علم و دانش پیش می رود و می بینیم که بر اساس آمار منتشر شده این روزها در کشور آمریکا بیش از 32 هزار موسسه خیریه وجود دارد و اهداف آنها غالبا حمایت از پروژه های تحقیقی و علمی تعریف شده است.

صدیقی در ادامه اظهار داشت: ازسوی دیگر شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان اصلی خدمات شهری می تواند نقش موثری در ترویج فرهنگ وقف در جامعه داشته باشد و شکل نوینی از وقف در خدمات شهری را در میان شهروندان و افکار عمومی جا بیندازد.

وی با اشاره به مشارکت شرکت فولکس واگن در امور خیریه گفت: شرکت فولکس واگن که 30 سال از تاریخ تاسیس آن می گذرد سالانه 3 میلیارد و 800 میلیون مارک برای امور خیریه و حمایت از پروژه های تحقیقی، علمی و پژوهشی هزینه می کند. همچنین آمار نشان می دهد که در سال 89 بنیادهای خیریه امریکایی رقمی در حدود 137 میلیارد دلار برای توسعه مراکز تحقیقی و دانشمندان و پژوهشگران هزینه کرده اند.

این پژوهشگر قرآنی درباره راهکارهایی که بتوان با استفاده از آن به وضعیت سودمندی از نظر فرهنگ وقف در کشور رسید اظهار داشت: فرهنگ سازی امر وقف در میان افکار عمومی، تسهیل ضوابط و قوانین دست و پاگیر این حوزه، تشویق متولیان امر و نظارت کامل بر چگونگی هزینه کردن موقوفات کنونی می تواند در ایجاد حس اعتماد میان مردم و افزایش آمار موقوفات در ایران موثر باشد.