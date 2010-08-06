به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر همایش و رقابتهای دستاوردهای رایانهای ایران در این باره گفت: ایران به جشنواره جهانی WSA-Mobile پیوسته و در نتیجه امکان شرکت تمام آثار موبایل ایرانی حتی به زبان فارسی فراهم شده است. پس از داوری مقدماتی در نمایندگی WSA در ایران، آثار برتر به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به رقابتهای جهانی دستاوردهای رایانهای فرستاده میشود تا با نمایندگان 168 کشور جهان رقابت کنند.
احسان ریاضی اصفهانی ادامه داد: جشنواره جهانی WSA-Mobile، زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار میشود که مکمل رقابتهای WSA و WSYA است که پیش از این شاهد افتخارات آثار ایرانی در آنها بودهایم.
وی بخش مهمی از ارزش آفرینی این رقابتها برای شرکت کنندگان ایرانی را در شناخت بهتر دنیا از توانمندیهای کشور و شرکتهای برگزیده و به دنبال آن افزایش کارآفرینی، صادرات نرمافزاری و موفقیت بیشتر شرکتها و متخصصان ایرانی در ارائه دستاوردهای رایانهای بینالمللی دانست.
ریاضی با دعوت از تمام تولید کنندگان و صاحبان آثار رایانهای و اینترنتی موبایل به ویژه شرکتهای خصوصی برای حضور در این رقابتها اظهار امیدواری کرد که با وجود فرصت بسیار محدودی که برای شرکت آثار در رقابتهای جهانی باقی مانده شاهد آثار ارزندهای به عنوان نمایندگان شایسته ایران باشیم.
وی گفت: جشنواره جهانی دارای هشت شاخه است که موضوعات متنوعی را از موضوعات فرهنگی و گردشگری تا سرگرمی و تجاری در بر میگیرد.
برای حضور در این دوره رقابتهای بینالمللی، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند با دریافت فرم از سایت www.WSA.ir و مطالعه شرایط شرکت در این رقابتها حداکثر تا بیست و یکم مرداد ماه اقدام کنند.
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