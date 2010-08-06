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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

جشن روز آزادی نرم‌افزار برگزار می‌شود

جشن روز آزادی نرم‌افزار برگزار می‌شود

جشن روز آزادی نرم‌افزار که به صورت همزمان در جهان برگزار می شود در کشورمان نیز 27 شهریور ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری این جشن قرار است از بهترین مقالات ارسالی و بهترین آثار هنری نیز تقدیر شود.

جشن روز آزادی نرم‌افزار امسال به همت انجمن صنفی کاربران نرم‌افزارهای متن‌باز ایران و حمایت مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف و آزمایشگاه لینوکس این دانشگاه برگزار می‌شود.
 
از جمله دیگر حامیان این جشن می‌توان به نمایندگی رسمی LPI ایران، فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری تهران، فروشگاه‌های لینوکس شاپ و سی تو و انجمن اپن سورس فارسی اشاره کرد.
 
علاقه‌مندان برای شرکت در این جشن باید از طریق سایت iranfoss.ir و یا foss.ir ثبت‌نام کنند.
کد مطلب 1128903

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