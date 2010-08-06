به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری این جشن قرار است از بهترین مقالات ارسالی و بهترین آثار هنری نیز تقدیر شود.
جشن روز آزادی نرمافزار امسال به همت انجمن صنفی کاربران نرمافزارهای متنباز ایران و حمایت مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف و آزمایشگاه لینوکس این دانشگاه برگزار میشود.
از جمله دیگر حامیان این جشن میتوان به نمایندگی رسمی LPI ایران، فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری تهران، فروشگاههای لینوکس شاپ و سی تو و انجمن اپن سورس فارسی اشاره کرد.
علاقهمندان برای شرکت در این جشن باید از طریق سایت iranfoss.ir و یا foss.ir ثبتنام کنند.
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