به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری این جشن قرار است از بهترین مقالات ارسالی و بهترین آثار هنری نیز تقدیر شود.

جشن روز آزادی نرم‌افزار امسال به همت انجمن صنفی کاربران نرم‌افزارهای متن‌باز ایران و حمایت مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف و آزمایشگاه لینوکس این دانشگاه برگزار می‌شود.

از جمله دیگر حامیان این جشن می‌توان به نمایندگی رسمی LPI ایران، فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری تهران، فروشگاه‌های لینوکس شاپ و سی تو و انجمن اپن سورس فارسی اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشن باید از طریق سایت iranfoss.ir و یا foss.ir ثبت‌نام کنند.