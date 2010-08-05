  1. حوزه و دانشگاه
با تصمیم وزیر علوم صورت گرفت ؛

رئیس دانشگاه خواجه نصیر تغییر کرد / "قاسمی" سرپرست دانشگاه شد

دکتر مجید قاسمی طی حکمی از سوی دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو وزیر علوم با تقدیر از خدمات سید محمد تقی بطحایی رئیس سابق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حکم سرپرستی مجید قاسمی برای این دانشگاه را صادر کرد.

کامران دانشجو در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ضمن اشاره به لزوم جلب مشارکت مسئولین و بهره مندی از تجارب اعضاء هیئت علمی این دانشگاه بر ضرورت حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها و رعایت دقیق مقررات و تلاش در جهت تربیت دانش آموختگانی قانون پذیر با نگرش ارزشی و معنوی تاکید کرده است.

دکتر مجید قاسمی دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که پیش از این به عنوان مشاور عالی سازمان فضایی کشور مشغول به فعالیت بود.
