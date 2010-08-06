بازیکنان هنوز بازی مورد انتظار را ارائه نکرده اند/ امیدواریم قهرمان این دور از رقابتها باشیم

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین معدنی عصر پنج شنبه در کنفرانس خبری بعد از پیروزی 3 بر صفر ایران در مقابل چین افزود: انتظار نداشتیم بازیهای این دوره از مسابقات والیبال کاپ آسیا اینچنین در سطح بالایی برگزار و بازیکنان ما به علت مسائل روحی و روانی که بزرگترین مشکل مال در این دور از بازیها بود نتوانستند نمایش قابل قبولی ارائه کنند که در این بازی با غلبه بر این مشکل بازی خوبی ارائه و در نهایت پیروز شدند.

وی در خصوص مصدومیت محمد موسوی عراقی، بیان داشت: موسوی از گذشته از ناحیه زانو مصدوم بود و در بازی با چین نیز از ناحیه آرنج و در دیدار با تیم ملی ژاپن از ناحیه کتف مصدوم شد که امیدواریم با تلاش پزشکان تیم به بازیهای آینده برسد.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص بازیکنان تیمش گفت: از علیزاده انتظارات زیادی داشتیم اما در سه دیدار گذشته نتوانست انتظارات ما را برآورده کند که در بازی امروز با ژاپن توانست با تمرکز در بازی ظاهر و نمایش قابل قبولی از خود ارائه دهد.

معدنی ادامه داد: محمدنژاد نیز از بازیکنان خوب بوده که هر موقع به وی احتیاج داشته ایم او کمک و در میدان تاثیر گذار بود، آرش کمالوندی نیز از نظر تکنیکی از بازیکنان خوب بود ولی کم تجربه تر بوده و نمی تواند به دلیل فشار مسائل روحی و روانی موجود در این دور از مسابقات توانایی های خود را بروز دهد ولی در بازی امروز عملکرد خوبی داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برای ما فرقی نمی کند که در مرحله بعد با چه تیمی روبرو شویم، اظهار داشت: ما منکر ضعف های خودمان در بازیها نیستیم، سعی می کنیم ضعفها را با تمرینات بیشتر به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به آنالیز بازی ایران و ژاپن گفت: فهمیدیم یکی از بازیکنان ژاپن توپ های خوبی به منطقه دو انداخته که با مامور کردن علیزاده برای جلوگیری از این کار توانستیم در مقابل این تیم با ایستیم.

سرمربی تیم ملی والیبال خاطر نشان کرد: در این دور از بازیها رقابت سالم بین بازیکنان ایران ایجاد شده و باعث ارتقای سطح آمادگی تیم برای حضور در بازیهای دور بعد شده است.

مسابقات والیبالAVC کاپ آسیا با شرکت هشت تیم برتر آسیا، ایران، کره، چین، ژاپن، قزاقستان، استرالیا، چین تایپه، هندوستان از 10 تا 16 مردادماه به میزبانی ایران در ارومیه برگزار می‌شود.