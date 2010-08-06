هند اقتدار کره جنوبی را در هم شکست / کره جنوبی 3 بر 2 بازی را واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در آخرین نبرد روز اول مرحله دوم دومین دوره والیبال قهرمانی مردان آسیا را تیمهای ملی کره جنوبی و هندوستان روبروی هم قرار گرفتند و در ست اول دیدار تیم هندوستان در یک بازی پایاپای نتیجه را 25 بر 23 به سود خود خاتمه داده ولی تیم کره در ست دوم جبران مافت کرده و با نتیجه خیره کننده 25 بر 12 بر تیم هندوستان غلبه کرد.

کره جنوبی که در بازی امروز به مصاف تیم هند برای باقی ماندن در جمع بهترینهای قاره آسیا رفته بود ست چهارم دیدار را نیز با نتیجه 25 بر 20 برد ولی شاگردان شین چی یانگ در ادامه ست های چهارم و پنج را با نتایج 25 بر 19 و 15 بر 11 به هند واگذار و از حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا جا ماند.

بازیهای مرحله نیمه نهایی از ساعت 10 صبح روز جمعه 15 مرداد ماه جاری با بازی بین تیم های ژاپن و کره جنوبی آغاز و در ادامه ساعت 14 تیم های استرالیا و قزاقستان بار دیگر با یکدیگر روبرو و سومین بازی سومین مرحله مسابقات نیز جدال ایران و هندوستان و در ادامه تیم ملی والیبال چین به مصاف چین تایپه خواهند رفت تا فینالیستهای این بازیها مشخص شود.

دومین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا با حضور هشت تیم برتر آسیایی ایران، چین، کره جنوبی، استرالیا، هند، ژاپن، چین تایپه و کره جنوبی به میزبانی مهد والیبال ایران شهر ارومیه از 10 تا 16 مردادماه سالجاری در حال برگزاری است.

اولین دوره مسابقات والیبال کاپ آسیا به میزبانی کشور مالزی برگزار شده بود در این مسابقات ملی پوشان ارزنده کشورمان موفق به کسب عنوان قهرمانی شده و در این بازیها جهت دفاع از عنوان قهرمانی خود نیز بازیهای تکنیکی و سرعتی را ارائه می دهند.