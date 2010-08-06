اختصاص 500 میلیون تومان اعتبار برای پیشگیری از اعتیاد به وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی پنجشنبه در حاشیه دهمین نشست آموزشی کارشناسان فرهنگی دانشگاههای کشور در اردبیل در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات اعتبار 13 میلیارد و 320 میلیون تومانی به دستگاه‌های فرهنگی کشور برای پیشگیری از اعتیاد گفت: از این اعتبار، 2 میلیارد و 100 میلیون تومان به سازمان بهزیستی، 3 میلیارد و500 میلیون تومان به آموزش و پرورش، یک میلیارد و 200 میلیون تومان به وزارت بهداشت، یک میلیارد و 700 میلیون تومان به نیروی مقاومت بسیج، 200 میلیون تومان به سازمان زندان‌ها، 500 میلیون تومان به وزارت علوم تحقیقات و فناوری،100 میلیون تومان به کمیته امداد، ‌یک میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای پیشگیری و حدود 3 میلیارد تومان به اجرای طرحهای ویژه فرهنگی در عرصه پیشگیری از مصرف مواد مخدر اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی مربوطه این اعتبار را در مسیر درست خود و بر اساس تفاهمنامه‌های ابلاغ شده هزینه کنند و یک ریال نیز در جای دیگری هزینه نشود.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر با دستگاه‌هایی که این اعتبار را در جایی غیر از محل مشخص شده هزینه کنند، قاطعانه برخورد می کند و انتظار می‌رود که این اعتبارات کمکی در عرصه فرهنگ باعث تقویت فعالیت‌های فرهنگی برای پیشگیری از اعتیاد شود.

صرامی با اشاره به طرح موضوع سند جامع پیشگیری از اعتیاد در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس‌جمهور یادآور شد: کلیات این طرح جامع به تصویب رسیده و در آینده‌ای نزدیک ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: بر اساس سند جامع پیشگیری از اعتیاد مقرر شده که از سال 89 تا سال 93 ، 40 درصد از جمعیت سالم کشور زیر چتر اقدامات پیشگیرانه قرار بگیرند تا از این طریق نرخ بروز اعتیاد را کاهش دهیم اولویت نخست ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز بحث پیشگیری اولیه از اعتیاد است.

وی از برگزاری 30 کنگره علمی پیشگیری از اعتیاد در 30 استان کشور طی سه ماهه نخست سال 89 خبر داد و گفت: برگزاری این 30 کنگره علمی با هدف پیشگیری از مصرف مواد مخدر در 30 استان کشور نقش مهمی در واکسینه کردن جمعیت سالم کشور در مقابله با آثار سوء اعتیاد فراهم کند.

مدیر کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به زمان برگزاری این کنگره ‌ها افزود: این کنگره ها از مهر تا آذر سال 89 برگزار می شود و هدف از اجرای آن ایجاد پشتوانه‌های نظری و ادبیات تئوریک در عرصه پیشگیری از اعتیاد در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: از مهمترین محورهای برگزاری این کنگره ها می توان به ‌نقش خانواده، مدارس، ‌دانشگاه‌ها، رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و محیط‌های اداری، ‌کارگری، صنعتی و نظامی در پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد.

صرامی با تأکید بر اینکه سعی می شود در این کنگره ها گفتمان اجتماعی در عرصه پیشگیری از اعتیاد را تقویت کرد، خاطرنشان کرد: در نظر داریم اهتمام اجتماعی ویژه‌ ای را در این زمینه فراهم کنیم تا اندیشمندان و مراکز علمی کشور به شکل جدی وارد این عرصه شوند و سطح علمی این موضوع را ارتقا دهیم.