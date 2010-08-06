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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

مهدی نژاد خبر داد:

انتقال فناوری های توسعه یافته دانشگاهها به سوریه

انتقال فناوری های توسعه یافته دانشگاهها به سوریه

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به زمینه های همکاری علمی میان سوریه و ایران گفت: ما می توانیم فناوریهای توسعه یافته در مراکز تحقیقانی و دانشگاهی، پارک های علمی و شرکت های دانش بنیان را به این کشور منتقل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی نژاد چهارشنبه شب در حاشیه دیدار با نشست هیئت عالی سوریه در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه همکاری های علمی میان سوریه و ایران، افزود: مدیریت تحقیقات، توسعه فناوری و طراحی و پیاده سازی روشهای مدیریت مهمترین زمینه های همکاری میان دو کشور ایران و سوریه است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که مرکز پژوهشهای عالی سوریه مسئول تعیین اولویت های علمی در سوریه است، ما می توانیم فناوری های توسعه یافته در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، پارک های علمی و شرکت های دانش بنیان را به آنها منتقل کنیم.

وی به نقش این مرکز در اجرای مفاد توافق نامه های اجرا نشده میان دو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این مرکز به صورت مستقل است اما به دلیل اینکه با وزارت علوم و نخست وزیری سوریه فعالیت می کند، می تواند در شتاب بخشیدن به اجرای مفاد توافق نامه ها نقش مهمی را ایفا کند.

کد مطلب 1128955

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