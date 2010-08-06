انتقال فناوری های توسعه یافته دانشگاهها به سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی نژاد چهارشنبه شب در حاشیه دیدار با نشست هیئت عالی سوریه در جمع خبرنگاران با اشاره به سابقه همکاری های علمی میان سوریه و ایران، افزود: مدیریت تحقیقات، توسعه فناوری و طراحی و پیاده سازی روشهای مدیریت مهمترین زمینه های همکاری میان دو کشور ایران و سوریه است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که مرکز پژوهشهای عالی سوریه مسئول تعیین اولویت های علمی در سوریه است، ما می توانیم فناوری های توسعه یافته در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، پارک های علمی و شرکت های دانش بنیان را به آنها منتقل کنیم.

وی به نقش این مرکز در اجرای مفاد توافق نامه های اجرا نشده میان دو کشور اشاره و خاطرنشان کرد: این مرکز به صورت مستقل است اما به دلیل اینکه با وزارت علوم و نخست وزیری سوریه فعالیت می کند، می تواند در شتاب بخشیدن به اجرای مفاد توافق نامه ها نقش مهمی را ایفا کند.