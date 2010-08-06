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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

خبرنگاران و تهیه‌کنندگان به مسابقه ملی هنر و فناوری نانو فراخوانده شدند

خبرنگاران و تهیه‌کنندگان به مسابقه ملی هنر و فناوری نانو فراخوانده شدند

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای شناسایی افراد و گروه های توانمند در زمینه تولید برنامه های علمی از تمامی علاقه مندان دعوت می کند تا با تهیه و ارسال آثار مرتبط با فناوری نانو در مسابقه ملی هنر و فناوری نانو شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه کنندگان مستندهای علمی و گزارش های تصویری مرتبط با فناوری نانو می توانند آثار خود را در بخش فیلم کوتاه مسابقه ملی هنر و فناوری نانو شرکت دهند.

این مسابقه به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، همزمان با جشنواره فناوری نانو در آبان ماه 1389 در دو بخش اصلی شامل داستان، نقاشی، پویا نمایی، فیلم کوتاه، تصویر‌سازی رایانه‌ ای و بخش جنبی شامل آثار حجمی، آثار مفهومی و طراحی مدل بازی و سرگرمی برگزار خواهد شد.
 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در نظر دارد ضمن تقدیر و حمایت از تهیه کنندگان آثار برگزیده مسابقه ملی هنر و فناوری نانو در تولید برنامه های آتی در این زمینه با آنها همکاری  کند.

علاقه مندان می توانند همراه با تکمیل و ارسال فرم درخواست شرکت در مسابقه آثار خود را تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه مسابقه ارسال کتند.
کد مطلب 1128956

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