بیمارستان امام علی آمل مکان فرود نخستین اورژانس هوایی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دکتر غلامرضا معصومی پنج شنبه شب در حاشیه سفر به مازندران از فضای موجود و خالی بیمارستان آمل به عنوان گزینه نهایی مکان فرود و پرواز نخستین اورژانس امدادهوایی و پیش بیمارستان کشور در این شهرستان خبر داد.

وی که برای انتخاب نهایی مکان فرود و پرواز بالگرد امدادهوایی به آمل سفر کرده بود گفت: در شهرستان آمل چند مرکز درمانی و مکانهای تعیین شده با دورنمای آینده آن بازدید و بیمارستان امام علی ( ع ) این شهرستان به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی نخستین اورژانس امداد هوایی کشور با موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در شهرستان آمل قعطی شده است، افزود: هلی کوپتر 214 به ارزش 11 میلیارد تومان خریداری شده و تا چند روز آینده وارد شهرستان آمل خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت پزشکی کشور با اشاره به اینکه ردیف خرید بالگرد امدادهوایی برای امدادرسانی سوانح در محور هراز بوده است، تصریح کرد: بالگرد 214 با موتور قوی و وزن مناسب شش تخت کامل بیمار و ظرفیت نهایی حداقل 16 مصدوم سرپایی را دارد.

دکتر معصومی ادامه داد: با توجه به وزن کم و قدرت بالای موتوری بالگرد 214 برای محیط های کوهستانی کشورر ساخته شده و برای محور هراز ایده ال است.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید با اشاره به اینکه ضرورت اختصاص اورژانس هوایی برای انتقال سریعتر مصدومان جاده ای محور هراز یکی از نیازهای مهم این شهرستان در سالهای اخیر بود، اضافه کرد: متاسفانه به علت نبود یا تاخیر آمبولانس های جاده ای و مراکز درمانی، همواره باعث نارضایتی مردم ومرگ تعدادی از مصدومان در حین انتقال به شهرستان آمل می شد.