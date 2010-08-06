آثار بخش پایانی جشنواره بین الملی مجسمه های شنی دوبرابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، محمدرضا مسلمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در محل برگزاری جشنواره مجسمه های شنی اظهار داشت: ششمین جشنواره بین المللی مجسمه های شنی از امکانات و زیرساخت های بیشتری نسبت به دوره های قبلی برخوردار است.

وی یادآور شد: این جشنواره از لحاظ اعتباری نیز افزایش چشمگیری نسبت به سایر دوره ها داشته است.

مسلمی با بیان اینکه 40 درصد آثار راه یافته به قسمت پایانی جشنواره مربوط به هنرمندان مازنی است، تصریح کرد: بقیه آثار به ترتیب از استانهای گلستان، فارس، خوزستان، گیلان،آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، اردبیل، تهران و خراسان رضوی حضور یافته اند.

وی دائمی شدن جشنواره مجسمه های شنی را از موارد بهتر برگزار شدن جشنواره دانست و افزود: با به کار گیری هنرمندان تجسمی که در سیاستگذاری ها دخالت دارند می توان برنامه ریزی بهتری در سال های آینده داشته باشیم.

رئیس اداره ارشاد شهرستان بابلسر خاطرنشان کرد: در روز نخست جشنواره شاهد استقبال بی نظیر مردم هنردوست استان و همچنین گردشگران قرار گرفته است.

وی افزود: برای اینکه جشنواره مسیر را به خوبی طی کرده و بتواند از فضای محیط بهره کافی را ببرد و هنرمندان نیز استعدادهای خود را بروز دهند نیاز به برنامه ریزی از ناحیه بودجه ای و فکری است.

مسلمی تصریح کرد: اعتقاد بر این است که دولت به حوزه فرهنگ و هنر توجه بیشتری داشته باشد تا سرمایه گذاری مضاعفی در این حوزه انجام شود که بازخورد آن متوجه جامعه خواهد بود.

ششمین جشنواره بین الملی مجسمه های شنی تا پانزدهم مرداد ادامه دارد.