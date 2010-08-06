عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- بر اساس یک نظرسنجی: تعداد اعرابی که تصور می کنند برنامه هسته ای صلح آمیز ایران برای آنها خوب است نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

- بولیوی آموزش نظامی شهروندان این کشور را آغاز کرد.

- برگزاری چهلمین روز ارتحال علامه محمد حسین فضل الله در بیروت.

- نواز شریف: سفر زرداری به انگلیس موجب تمسخر پاکستان در جهان شد.

- چاوز اعلام کرده که ممکن است ونزوئلا سفیر پیشنهادی ایالات متحده در کاراکاس را نپذیرد.

- لهستان درصدد اخراج مامور سازمان موساد است.

- کشته شدن 14 نفر در درگیری های تازه در موگادیشو.

- انتقاد کوبا از قرار گرفتن در فهرست سیاه آمریکا به عنوان یک کشور حامی تروریسم.

- علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین المللی در دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان حمایت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب از مقاومت لبنان را به ایشان اعلام کرد.

- چین با وجود درخواست مقام‌های آمریکایی مبنی بر تجدید نظر در روابط اقتصادی با ایران، از روابط اقتصادی خود با تهران حمایت کرده است.

- سیل‌ در پاکستان، بیش از 1600 تن را در این کشور کشته و زندگی 4 میلیون نفر را نیز تحت تاثیر قرار داده است.