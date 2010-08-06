دیدار با استیل آذین شهرآورد نیست/ به تیم ملی بازیکن نمی دهیم

علی فتح الله زاده در پایان دیدار تیم‌های ذوب آهن و استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این دیدار اظهار داشت: بازی برای دو تیم ذوب آهن و استقلال بسیار سنگین بود و نفرات دو تیم با احتیاط بازی کردند. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که بازیکنان دو تیم هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده‌اند اما در مجموع از عملکرد بازیکنان تیم استقلال راضی‌ام.

وی در ادامه از تغییرات گسترده‌ای که در ترکیب تیم استقلال بوجود آمده است، یاد کرد و افزود: تا رسیدن به تیم خوب و قدرتمند استقلال هنوز فاصله داریم اما در این شرایط هم اگر خوش شانس بودیم، می توانستیم به راحتی ذوب آهن را شکست دهیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به اینکه از عملکرد بازیکنان این تیم در دیدار با ذوب آهن راضی است اما از نتیجه حاصله نه، در مورد دیدار تیم ملی ایران برابر ارمنستان و تصمیم باشگاه استقلال در خصوص ندادن بازیکن به تیم ملی خاطر نشان کرد: به هر حال یا باید بازیکن ندهیم یا مقابل استیل آذین بازی نکنیم زیرا میلیون‌ها هوادار استقلال نمی توانند شاهد ناکامی تیم خود باشند.

فتح الله زاده با بیان اینکه تیم ملی هم ارزش و جایگاه خود را دارد و همه باید به موفقیت این تیم کمک کنند، خاطر نشان کرد: درست است که بازی با ارمنستان در روز فیفا قرار دارد اما این قابل قبول نیست که شب بازی مهم با استیل آذین بازیکنان ملی پوش را به ما بدهند. قانون داشتن سه بازیکن در تیم ملی چرا نباید رعایت شود؟ اگر بازیکنان خود را به تیم ملی بدهیم باید زمان دیدارمان مقابل استیل آذین تغییر کند.

وی خاطر نشان کرد: مطمئنم بازیکنان تیم استقلال بزودی با یکدیگر هماهنگ شده و خیلی زود تیم ما به یکی از مدعیان قهرمانی تبدیل شده و با بازیهای زیبا و نتایج قابل قبول هواداران خود را خوشحال خواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این سئوال که "آیا دیدار استقلال و استیل آذین را شهرآورد جدید تهران می دانید؟"، گفت: همه دیدارهای لیگ برای ما تنها یک بازی معمولی است که سه امتیاز دارد. تنها شهرآورد مهم فوتبال ایران و تهران نیز بازی استقلال و پرسپولیس است و سایر دیدارهایی که در تهران برگزار می شود را نمی توان شهرآورد نامید.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر که عصر پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.