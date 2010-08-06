کوبا به قرار گرفتن نامش در فهرست تروریسم آمریکا اعتراض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کوبا ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا خواستار حذف فوری نام این کشور از این فهرست شد.

"جسیکا ویدال" مدیر امور آمریکای شمالی در وزارت خارجه کوبا در ارتباط با این موضوع گفت: ما قاطعانه تصمیم وزارت خارجه آمریکا را که یکبار دیگر کوبا را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داده رد می کنیم و خواستار خروج فوری نام کشورمان از این فهرست هستیم.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2009 خود که سه شنبه منتشر شد کوبا را متهم به حمایت از شبه نظامیان و چریک های چپگرای کلمبیا و گروه جدایی طلب باسک در اسپانیا کرد و این کشور را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد.

در این گزارش علاوه بر کوبا، ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه هم متهم به حمایت از گروههای چپگرای فارک در کلمبیا شده و در این فهرست گنجانده شده اند.

ویدال در اظهاراتش گفت: آمریکا با این اقدامات تردیدهایی را درباره تعهد این کشور به مبارزه با ترویسم بر انگیخته است.

این دیپلمات کوبایی همچنین افزود: قرار گرفتن کوبا در این فهرست همچنین این شبهه را ایجاد کرده که ایالات متحده همچنان بر نامعقول ترین ابعاد سیاستهای خصمانه خود علیه کوبا اعتقاد دارد.