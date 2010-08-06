به گزارش خبرنگار مهر محمودرضا خاوری راه اندازی باجه های ترویج بانکداری اسلامی را باعث گسترش فرهنگ و ترویج این نوع بانکداری دانست و افزود: 50 درصد صحت اجرای این نوع بانکداری به عملکرد باجه ها و 50 درصد نیز به عملکرد مشتریان باز می گردد.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه این باجه ها باید مشتریان را با حقوق خود آشنا کنند، تصریح کرد: مردم فریب واسطه ها، سودجویان و دلالان را نخورند و با مراجعه به واحدهای فرهنگی در بانکها از حقوق خود آگاه شوند تا از این طریق بتوان با سود جویان عرصه بانکی کشور برخورد و مقابله کرد.

وی از بخشنامه بانک ملی به شعب مبنی بر رعایت دقیق قواعد و عملکرد بر اساس چارچوب ها خبرداد و تصریح کرد: در بخش ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و سرمایه گذاری های کلان با رشد مواجه بوده ایم.

خاوری مجموع سپرده های قرض الحسنه بانک ملی تا پایان خردادماه امسال را بیش از 29 هزار و 720 میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: بیش از 27 درصد منابع قرض الحسنه نظام بانکی کشور در بانک ملی متمرکز شده است.

وی تسهیلات پرداختی بانک ملی در سه ماهه ابتدای امسال را بالغ بر 466 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به پایان سال با رشد 14.86 درصد مواجه شده است.

مدیرعامل بانک ملی عمده تسهیلات پرداختی این بانک را در بخش ساخت مدارس، مراکز بهزیستی، مساجد، سدسازی ها، بخش آب، پتروشیمی، کارخانجات دارویی، سیمان و غیره ذکر کرد.