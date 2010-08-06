تلویزیون کشورهای فارسی زبان تاسیس شود/ افزایش همکاری در انرژی و تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد رئیسجمهوری اسلامی ایران، حامد کرزای رئیسجمهور افغانستان و امامعلی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان در پایان نشست سهجانبه خود که بعدازظهر پنجشنبه در مجموعه سعدآباد تهران برگزار شد، بیانیه مشترکی را برای افزایش همکاریهای سه کشور در موضوعات مختلف به امضاء رساندند.
در بیانیه چهارمین نشست سه کشور فارسی زبان بر ضرورت تسریع در اجرایی شدن توافقات نشستهای پیشین از جمله همکاریها در بخشهای حمل و نقل، توسعه تجارت و انرژی برای مبارزه مشترک با مواد مخدر، تروریسم و جنایات سازمان یافته توافق شد.
روسای جمهور ایران، افغانستان و تاجیکستان همچنین بر تأسیس سریعتر تلویزیون مشترک، ارتقای سطح همکاریهای فرهنگی، علمی و آموزشی تأکید کردند.
امضاءکنندگان بیانیه تهران همچنین استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای توسط تمامی کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) حمایت به عمل آوردند و آن را از حقوق مسلم تمام کشورها دانستند.
روسای جمهور سه کشور همچنین توافق کردند که پنجمین اجلاس سران کشورهای فارسی زبان در کابل برگزار شود.
در این بیانیه حامد کرزای و امامعلی رحمان از دکتر احمدینژاد بهخاطر مهماننوازی و برنامهریزی مناسب اجلاس صمیمانه تشکر و قدردانی کردند.
همکاریهای مشترک سه جانبه کشورهای فارسی زبان از سال 1385 آغاز شده و تاکنون علاوه بر برگزاری چهار اجلاس سران، شش اجلاس وزیران امور خارجه سه کشور نیز تشکیل شده است.
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