به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران که با تساوی به پایان رسید به دلیل خراب شدن اتوبوس حامل بازیکنان استقلال، آنها مجبور شدند یک ساعت در بیرون ورزشگاه فولادشهر منتظر بمانند تا اتوبوسی دیگر برای آنها به ورزشگاه فرستاده شود. این مسئله باعث شد آبی پوشان حتی با تاخیر به فرودگاه شهر اصفهان رسیده و هواپیمای حامل این تیم 45 دقیقه دیرتر از زمان مقرر پرواز کرد.

دیدار ذوب آهن - استقلال البته حواشی جالب توجه دیگری هم داشت که در زیر بدان اشاره شده است:

* در ابتدای این مسابقه پیام تبریکی به مناسبت روز خبرنگار از سوی مسئولان باشگاه ذوب آهن در ورزشگاه خوانده شد، همچنین درگذشت محمد نوری خواننده برجسته کشورمان هم به جامعه هنری تسلیت گفته شد.

* پیش از آغاز مسابقه توسط باشگاه ذوب آهن و هیئت فوتبال اصفهان از حسن کامرانی فر کمک داور این مسابقه و تنها نماینده فوتبال ایران در جام جهانی 2010 تقدیر شد.

* ناهماهنگی‌های بین مسئولان برگزاری مسابقه ذوب آهن - استقلال باعث شد خبرنگاران تهرانی با مشکلاتی وارد ورزشگاه فولادشهر شوند. همچنین گزارشگران دو شبکه تلویزیونی که از تهران به اصفهان آمده بودند برای تهیه گزارش و خبر از کنار زمین با مشکل مواجه شدند و در نهایت به خاطر اعتراض به این ناهماهنگی‌ها ترجیح دادند از جایگاه خبرنگاران بازی را تماشا کنند.

* عدم استقبال تماشاگران اصفهانی از این دیدار باعث تعجب حاضران شده بود زیرا در گذشته برای تماشای دیدار ذوب آهن با تیم‌های مطرح تهرانی تماشاگران اصفهانی بسیاری به ورزشگاه می آمدند.

* هواداران تیم ذوب آهن با پلاکاردهای متعدد از شهاب گردان دروازه‌بان این تیم به عنوان عقاب آسیا یاد کرده بودند.

* بسته شدن بازوبند کاپیتانی تیم ذوب آهن به دست قاسم حدادی فر یکی از نکات جالب این دیدار بود.

* برخلاف دیدارهای لیگ برتر در این دیدار تصاویر صحنه‌های مشکوک هم از اسکوربرد ورزشگاه پخش می شد.

* پاره شدن پیراهن فرشید طالبی در محوطه جریمه استقلال اعتراض این بازیکن را به همراه داشت زیرا وی اعتقاد داشت بازیکن استقلال رویش خطا انجام داده است.

* یکی از صحنه‌های بد این بازی پرتاب نارنجک به درون زمین مسابقه بود البته این بحث به وجود آمد که این نارنجک قبلا پرتاب شده و وقتی زیر پای محمد قاضی قرار گرفت، منفجر شده است. محمدرضا خلعتبری پس از انفجار این نارنجک به سمت تماشاگران استقلال رفت و به شدت به آنها اعتراض کرد که با دخالت افشاریان این مسئله پایان یافت.

* اخطارهای متعدد داور دیدار به بازیکنان استقلال شعارهای شدید تماشاگران این تیم علیه داور را به همراه داشت و حتی آنها چند بطری آب هم به سمت داور پرتاب کردند. تماشاگران ذوب آهن هم در ابتدای بازی برای دقایقی علیه فرزاد آشوبی شعار دادند.

* پس از گل تساوی ذوب آهن خلعتبری برای خوشحالی روی کمر حسین ماهینی رفت که این مسئله اعتراض مدافع جدید تیم ذوب آهن را به همراه داشت حتی او برای دقایقی کمرش را گرفته بود.