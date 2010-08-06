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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۵

رهبر حزب کارگر انگلیس:

ادعای کامرون علیه ایران یک "افتضاح سیاسی" است

ادعای کامرون علیه ایران یک "افتضاح سیاسی" است

در پی ادعای نخست وزیر انگلیس درباره ایران و متهم کردن تهران به برخورداری از تسلیحات اتمی، حزب کارگر این کشور "دیوید کامرون" را "فردی بی اراده در سیاست خارجی" دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "کریس برایانت" رهبر حزب کارگر دیوید کامرون را یک دست و پا چلفتی دانست و گفت: کامرون هر روز در دست و پا چلفتی در سیاست خارجی اعتبار بیشتری بدست می آورد.

نخست وزیر انگلیس اخیراً در یک سخنرانی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی یک بمب اتمی دارد.

کریس برایانت گفت: "چنین اشتباه ابتدایی از سوی نخست وزیر نه فقط خجالت آور، بلکه خطرناک است و وی باید اذعان کند که یکبار دیگر در زمینه سیاست خارجی افتضاح به بار آورده است.
 
دفتر نخست وزیری انگلیس پس اظهارات کامرون در پی اصلاح اظهارات وی بر آمد و اعلام کرد: این حرف یک اشتباه سهوی بود که کامرون مرتکب شد زیرا منظور او تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود.
کد مطلب 1128995

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