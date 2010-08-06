ادعای کامرون علیه ایران یک "افتضاح سیاسی" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "کریس برایانت" رهبر حزب کارگر دیوید کامرون را یک دست و پا چلفتی دانست و گفت: کامرون هر روز در دست و پا چلفتی در سیاست خارجی اعتبار بیشتری بدست می آورد.

نخست وزیر انگلیس اخیراً در یک سخنرانی مدعی شده بود که جمهوری اسلامی یک بمب اتمی دارد.



کریس برایانت گفت: "چنین اشتباه ابتدایی از سوی نخست وزیر نه فقط خجالت آور، بلکه خطرناک است و وی باید اذعان کند که یکبار دیگر در زمینه سیاست خارجی افتضاح به بار آورده است.

دفتر نخست وزیری انگلیس پس اظهارات کامرون در پی اصلاح اظهارات وی بر آمد و اعلام کرد: این حرف یک اشتباه سهوی بود که کامرون مرتکب شد زیرا منظور او تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود.