شگرد فریبکارانه موسسات انتخاب رشته/ قبولی با تضمین انتقال!

به گزارش خبرنگار مهر، جریان غالبی که از سوی افرادی با نام "مشاور" در موسسات مختلف انتخاب رشته کنکور سراسری 89 در تهران به داوطلبان بخصوص دختران القا می شود ناظر بر جریان رسانه ای است که از چندی پیش توسط مسئولان مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره تسهیل نقل و انتقال دانشجویان به محل زندگی شان ایجاد شد.

این "مشاوران" به داوطلبان توصیه می کنند با توجه به "سیاست وزارت علوم برای تسهیل نقل و انتقال دانشجویان" رشته های خوب دانشگاههای شهرهای دور و مناطق محروم یا دانشگاههای نوپا را انتخاب کنند تا پس از قبولی در این رشته ها و دانشگاهها با استفاده از تسهیلات نقل و انتقال به دانشگاههای با سابقه که امکانات و کیفیت بهتری نسبت به دانشگاههای نوپا دارند منتقل شوند.

هر چند مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرده بودند که آئین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان که گفته شده طی آن نقل و انتقال تسهیل می شود را به زودی و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید ابلاغ می کنند اما هنوز از ابلاغ این آئین نامه خبری نیست.

اردیبهشت ماه امسال حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین آیین نامه ای در راستای اظهارات وزیر علوم در خصوص تسهیل روند انتقال دانشجویان از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به ویژه دانشجویان دختر خبر داد و گفت: تسهیل نقل و انتقال دانشجویان یکی از سیاستهای وزارت علوم است.

نادری منش به مهر گفته بود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور در حال بررسیهای لازم برای تسهیل نقل و انتقال دانشجویان هستند و راهکارهای عملی آن ارزیابی می کنند. در راستای صحبتهای وزیر علوم مبنی بر تسهیل در روند انتقال دانشجویان به ویژه دختران، کارگروهی تشکیل شده است که جزئیات آن پس از تدوین آیین نامه اعلام می شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در تشریح جزئیات تسهیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال دانشجویان به دانشگاه محل زندگی خود به مهر گفته بود: وزارت علوم با هدف افزایش تسهیلات دانشجویی برای کمک به تحصیل دانشجویان در کنار خانواده آئین نامه نقل و انتقال را بازنگری کرده است.

محمد حسین سرورالدین با اشاره به بازنگری آئین نامه نقل و انتقال اظهار داشته بود: بر اساس تغییراتی که در آئین نامه جدید اعمال شده وزارت علوم تلاش می کند تا جایی که امکان دارد تسهیلات را فراهم کند تا پذیرفته شدگان کنکور به دانشگاه محل زندگی خود منتقل شوند. هدف از این تسهیلات این است که دانشجویان در کنار خانواده ها باشند و مشکلاتی از قبیل خوابگاه کمتر به وجود آید.

با توجه به سوء استفاده برخی موسسات کنکور و موسسات مشاور برای انتخاب رشته ضروری است که وزارت علوم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و یا رسما جزئیات این آیین نامه را اعلام کند تا داوطلبان در دام این موسسات و مشاوران گرفتار نشوند. ضمن اینکه داوطلبان هم ضروری است بدانند که انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر هر چند ممکن است تسهیل شود اما حداقل نمره لازم برای یک انتقال به طور حتم ضروری خواهد بود و اینگونه نیست که یک انتقال به هر نحوی انجام شود.