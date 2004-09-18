خسرو تاج تنها مسوول توسعه صادرات است

دبير انجمن خودروسازان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به نگراني وزارت بازرگاني در زمينه كسري بودجه دولت از محل واردات خودرو گفت: در سال گذشته در آمد دولت از محل خودرسازان 700 ميليارد تومان بوده كه امسال به يك هزار و 224 ميليارد تومان رسيده است.

داوود ميرخاني رشتي افزود: در سالجاري ميزان درآمد دولت از محل خودروسازان 520 ميليارد تومان بيشترخواهد بود و نگراني وزارت بازرگاني براي تامين 630 ميليارد تومان از محل واردات خودرو بي مورد است.

وي با اشاره به افزايش 520 ميليارد توماني در آمد دولت از خودروسازان تصريح كرد: براين اساس تنها حدود يك صد ميليارد تومان كسري ايجاد خواهد شد كه به خاطر اين ميزان نبايد كشور را گورستان خودروهاي دست دوم كرد.

به گفته وي، خسرو تاج تنها معاون وزير بازرگاني در امر توسعه صادرات است و آزاد سازي واردات در شرح وظايف ايشان ذكر نشده است و نبايد نگران جبران كسري بودجه دولت از محل واردات خودرو باشند.

ميرخاني در باره كاهش قيمت خودروگفت: به طور معمول بازار خودرو در دنيا با تغيير فصل دچار نوسان مي شود كه اين امر در ايران نيزمشهود است.

وي افزود: با آغاز فصل تعطيلات نوروزي و تابستاني به علت افزايش تقاضا قيمت خودرو افزايش مي يابد و پس از پايان تعطيلات به حالت عادي برمي گردد.

وي تصريح كرد: در حال حاضر نيزبه علت پايان يافتن تعطيلات تابستاني قيمت خودروكاهش خواهد يافت اما ميزان درصد كاهش آن را نمي توان تعيين كرد.