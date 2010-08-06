اجرای دستورالعمل خرید اعتباری سهام در انتظار نظر بانک مرکزی

علی سنگینیان در گفتگو با مهر در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری سهام گفت: این دستورالعمل شامل دو بخش رابطه مشتری با کارگزار و رابطه کارگزار با بانک است، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مطرح کرده که بانک مرکزی در مورد دوم باید نظر خود را اعلام نماید.

معاون مطالعات اقتصادی شرکت بورس با بیان اینکه هنوز منتظر اعلام نظر بانک مرکزی دراین خصوص هستیم، افزود: در صورت رفع محدودیتهای اعطای وام به شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری ها با توجه به کوچک بودن کارگزاری ها و نبود منابع کافی آنها، این امکان فراهم می شود که کارگزاران بتوانند برای خرید اعتباری سهام به مشتریان خود سهام اعطا کنند و این امر منجر به راه اندازی خرید اعتباری سهام در ایران خواهد شد.