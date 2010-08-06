  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۶

سنگینیان به مهر اعلام کرد:

اجرای دستورالعمل خرید اعتباری سهام در انتظار نظر بانک مرکزی

اجرای دستورالعمل خرید اعتباری سهام در انتظار نظر بانک مرکزی

معاون مطالعات اقتصادی شرکت بورس با بیان اینکه اجرای دستور العمل خرید اعتباری سهام در انتظار نظر بانک مرکزی است، گفت: در بخش رابطه کارگزار با بانک، بانک مرکزی باید نظر خود را اعلام کند.

علی سنگینیان در گفتگو با مهر در خصوص دستورالعمل خرید اعتباری سهام گفت: این دستورالعمل شامل دو بخش رابطه مشتری با کارگزار و رابطه کارگزار با بانک است، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مطرح کرده که بانک مرکزی در مورد دوم باید نظر خود را اعلام نماید.

معاون مطالعات اقتصادی شرکت بورس با بیان اینکه هنوز منتظر اعلام نظر بانک مرکزی دراین خصوص هستیم، افزود: در صورت رفع محدودیتهای اعطای وام به شرکتهای سرمایه گذاری و کارگزاری ها با توجه به کوچک بودن کارگزاری ها و نبود منابع کافی آنها، این امکان فراهم می شود که کارگزاران بتوانند برای خرید اعتباری سهام به مشتریان خود سهام اعطا کنند و این امر منجر به راه اندازی خرید اعتباری سهام در ایران خواهد شد.

کد مطلب 1129023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها