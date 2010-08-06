رحمت امینی عضو هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره تئاتر "مرصاد" به خبرنگار مهر گفت: جشنواره تئاتر "مرصاد" تا سه دوره گذشته به صورت استانی برگزار می‌شود و این دوره به صورت منطقه‌ای با حضور 10 نمایش از استان‌های همدان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و کردستان از 12 تا 15 مردادماه در شهر اسلام‌آباد غرب برگزار شد. مراسم اختتامیه جشنواره هم امروز جمعه 15 مردادماه ساعت 16 برگزار می‌شود.



وی با اشاره به مقوله دفاع مقدس به عنوان موضوع جشنواره تئاتر "مرصاد" درباره سطح کیفی جشنواره افزود: سطح کیفی جشنواره در حد جشنواره‌های کشوری همچون عاشوراییان است. استقبال مردم هم از جشنواره بسیار خوب بود و دو سالن شهرداری و مجتمع فرهنگی هنری شهر اسلام‌آباد هم در هر شب اجرا مملو از تماشاگر شد. جلسات نقد و بررسی آثار هم پر شور و حال بودند.



امینی با اشاره به ارسال پیام حسین مسافرآستانه مدیرکل جدید هنرهای نمایشی به جشنواره تئاتر منطقه‌ای "مرصاد" خاطرنشان کرد: طبق صحبت‌هایی که با آقای شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آقای مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی انجام دادیم از اجرای عمومی اثر برگزیده این جشنواره در سطح استان یا استان‌های دیگر حمایت خواهد شد.



نمایش‌های "مرده‌ایم همین دور و برها" شاهد رستمی، "خون و لجن" امین ابراهیمی، "موج ما را خواهد برد" آرش منصوری، "رحمت" پژمان شاهوردی، "لودرچی" حیدر رضایی، "مهمانی در مخچه" بیژن رضایی، "مردی با چشمان آبی" مرتضی اسدی مرام، "آخرین معبر" محمد زارع‌زاده، "پاییز هزار و سیصد و جنگ" سعید نوروزی و "دو متر در دو متر جنگ" حسین نادری در چهارمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای "مرصاد" به صحنه رفتند.



هیئت داوران این جشنواره زینب قمری بازیگر نمایش "خون و لجن"، سیدمجتبی رضابیگی بازیگر نمایش "موج ما را خواهد برد"،‌ آرش منصوری نویسنده "موج ما را خواهد برد" و امین ابراهیمی کارگردان "خون و لجن" را به عنوان برگزیدگان جشنواره تئاتر منطقه‌ای "مرصاد" معرفی کردند.



همچنین نمایش "موج ما را خواهد برد" به کارگردانی آرش منصوری نمایش برگزیده چهارمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای "مرصاد" شد.