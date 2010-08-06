"سیل" به مانند یک جنگ برای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، موج شدیدترین سیل تاریخ پاکستان پس از ببار آوردن خرابی های گسترده در مناطق شمالی، سوات و سایر مناطق اطراف رودخانه کابل در استان خیبر پختونخواه، اینک از جنوب پنجاب می گذرد و صدها روستا و چندین شهر در آب قرار گرفتند. دراثر شدت آب دهها بند حفاظت سیل شکسته و آب وارد مناطق مسکونی شده و موجب خسارات شدید به اماکن عمومی، منازل شخصی و اموال مردم شده است.
نیروگاه تولید 1400 مگاوات برق کوت ادو، پالایشگاه نفت پارکو و مخازن نفت شرکت نفت دولتی پاکستان PSO در منطقه کوت ادو و اطراف نیز در معرض سیل قرار گرفته اند.
همچنین با طغیان مجدد رودخانه ها صدها روستا در اطراف آن زیر آب قرار گرفته اند. گزارشها از نقاط مختلف سیل زده کشور حاکی است هنوز تخمین دقیق خسارات ببار آمده امکان پذیر نیست.
سیل در پاکستان هنوز بطور کامل به پایان نرسیده، اما موج اولیه آن باعث بروز یکی از بزرگترین خسارتها در تاریخ این کشور شده و در واقع می توان آن را از حیث خسارت برای این کشور به مثابه یک جنگ تلقی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، موج شدیدترین سیل تاریخ پاکستان پس از ببار آوردن خرابی های گسترده در مناطق شمالی، سوات و سایر مناطق اطراف رودخانه کابل در استان خیبر پختونخواه، اینک از جنوب پنجاب می گذرد و صدها روستا و چندین شهر در آب قرار گرفتند. دراثر شدت آب دهها بند حفاظت سیل شکسته و آب وارد مناطق مسکونی شده و موجب خسارات شدید به اماکن عمومی، منازل شخصی و اموال مردم شده است.
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