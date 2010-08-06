"سیل" به مانند یک جنگ برای پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، موج شدیدترین سیل تاریخ پاکستان پس از ببار آوردن خرابی های گسترده در مناطق شمالی، سوات و سایر مناطق اطراف رودخانه کابل در استان خیبر پختونخواه، اینک از جنوب پنجاب می گذرد و صدها روستا و چندین شهر در آب قرار گرفتند. دراثر شدت آب دهها بند حفاظت سیل شکسته و آب وارد مناطق مسکونی شده و موجب خسارات شدید به اماکن عمومی، منازل شخصی و اموال مردم شده است.



نیروگاه تولید 1400 مگاوات برق کوت ادو، پالایشگاه نفت پارکو و مخازن نفت شرکت نفت دولتی پاکستان PSO در منطقه کوت ادو و اطراف نیز در معرض سیل قرار گرفته اند.



همچنین با طغیان مجدد رودخانه ها صدها روستا در اطراف آن زیر آب قرار گرفته اند. گزارشها از نقاط مختلف سیل زده کشور حاکی است هنوز تخمین دقیق خسارات ببار آمده امکان پذیر نیست.

بعد دیگری از خسارات در بخش محصولات کشاورزی است. برنامه خواربار جهانی سازمان ملل متحد براساس برآورد بعمل آمده اعلام کرد: 80 هزار منزل بطور کلی و 50 هزار بطور جزیی از بین رفته اند. یک برآورد محتاطانه حاکی است که تاکنون بیش از 1600 نفر در حوادث مختلف ناشی از سیل جان باخته و صدها تن دیگر نیز مجروح شدند.



در اثر بجا ماندن آب و ضایعات سیل در مناطق سیل زده بویژه استان خیبر پختونخواه بیماریهای مختلف شیوع یافته و مشکلات حایل در عملیات امدادرسانی بر آن افزوده است.

کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و نظافت و مسایل بهداشتی نیز مردم سیل زده را رنج می دهند. عملیات امداد رسانی با کمک ادارات مختلف دولتی، سازمانهای غیردولتی و از همه مهمتر ارتش جریان دارد. تاکنون صدها هزار نفر از نقاط سیل زده به محلهای امن انتقال یافته اند.

از سوی دیگر نارسایی ها در عملیات امدادرسانی، تامین غذا و رسیدگی به امور سیل زدگان موجب ایجاد موجی از نگرانی و خشم درمیان سیل زدگان شده و در مواردی منجر به زدوبند و درگیری با پلیس شد. پلیس علیه سیل زدگان در خوشاب و چارسده از باتوم استفاده نموده و 15 تن از جمله چندین مامور پلیس مجروح و 7 نفر بازداشت شد.



سازمان صلیب سرخ جهانی اعلام کرد طی سیل اخیر در پاکستان 3.2 میلیون نفر بی خانمان شدند. این در حالی است که گزارشهای مطبوعاتی حاکی از 3.5 میلیون نفر می باشد. بعلاوه به بیش از یک میلیون نفر از ساکنان مناطق مجرای رودخانه سند و رودخانه راوی در پنجاب توصیه شده است هرچه سریعتر به نقاط امن انتقال یابند. صدها روستا در مجرای رودخانه سند که با مرور زمان آباد شده اند، سیل آنها را بشدت تهدید می کند.