به گزارش خبرگزاری مهر، در سایت فیلم "روایت" به نشانی اینترنتی www.anbfilm.com آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به فیلم به همراه منتخبی از عکسهای فیلم مشاهده میشود. همچنین در این سایت عوامل فیلم "روایت" به سوالات سینمایی مخاطبان خود پاسخ خواهند داد. تازهترین خبری که روی خروجی این سایت قرار گرفته از به پایان رسیدن 10 درصد از فیلمبرداری این فیلم در لوکیشنی در یوسف آباد تهران خبر میدهد.
"روایت" که عنوان موقت این پروژه است، همچون "یک شب" و "چند روز بعد" از ساختههای قبلی نیکی کریمی، اثری اجتماعی بوده که کریمی نگارش فیلمنامه آن را برعهده دارد. در این فیلم زوج مستندسازی درگیر مشکلات سوژه فیلم خود میشوند و تا پایان راه او را همراهی میکنند.
شهاب حسینی، اشکان خطیبی و هستی مهدویفر در کنار نیکی کریمی از جمله بازیگران فیلم سینمایی "روایت" هستند. جهانگیر کوثری تهیهکنندگی "روایت" را بر عهده دارد و سرمایهگذار آن مهرداد مجیدی مدیرعامل شرکت "عصر نوین بیتا" است.
سایت پروژه سینمایی "روایت" به کارگردانی نیکی کریمی راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سایت فیلم "روایت" به نشانی اینترنتی www.anbfilm.com آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به فیلم به همراه منتخبی از عکسهای فیلم مشاهده میشود. همچنین در این سایت عوامل فیلم "روایت" به سوالات سینمایی مخاطبان خود پاسخ خواهند داد. تازهترین خبری که روی خروجی این سایت قرار گرفته از به پایان رسیدن 10 درصد از فیلمبرداری این فیلم در لوکیشنی در یوسف آباد تهران خبر میدهد.
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