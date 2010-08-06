عملیات ساخت شهرک چاپ و نشر قم باید تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی روز جمعه در جمع مدیران و مشاوران و پیمانکاران مرتبط با شهرک صنعتی چاپ و نشر قم اظهار داشت: از سالها قبل بحث احداث شهرک چاپ و نشر با توجه به جایگاه و اصالت قم مطرح بوده است اما تا چند سال قبل هیچ گونه اقدام عملی در راستای احداث این شهرک صورت نگرفته و تمام بحثها در حد گفتار باقی مانده بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با تاکید مقامات کشوری و استانی و همچنین پیگیری و اهتمام علما و مراجع تقلید قم که در پیام آیتالله مکارم شیرازی در آغاز عملیات اجرایی این شهرک بیان شد تا عملیات اجرایی این شهرک در سال 87 آغاز شود.
فرشچی با بیان اینکه دغدغه شرکت شهرکهای صنعتی استان قم احداث هر چه سریعتر این شهرک و واگذاری آن به متقاضیان است گفت: در دیدارهایی که با علما و مراجع تقلید و فعالان بخش خصوصی داشتیم همگان در انتظار و آماده دریافت زمین هستند و از خارج استان و حتی از کشورهای اسلامی درخواستهایی در این خصوص داشتهایم.
وی دو هدف عمده ساماندهی صنوف وابسته به چاپ و نشر و نشر معارف دینی و مذهبی را از مهمترین برنامههای مورد نظر دانست و خاطرنشان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از همان ابتدای کار با تشکیل کارگروهی متشکل از مقامات مربوطه در وزارت ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و تعدادی از مدیران چاپخانههای استان تشکیل و روند کار پیگیری شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم یادآور شد: در انتخاب مشاور برای این شهرک حساسیت زیادی داشتیم و خوشبختانه طرح آماده شده دارای قابلیتها و ویژگیهای خوبی است که پیمانکاران لازم است با همان حساسیت شرکت، کار را دنبال کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر چندین پیمانکار در چندین جبهه مختلف و در راستای هرچه سریعتر آماده شدن این شهرک برای واگذاری به متقاضیان در حال انجام است ولی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم باز هم به این وضع قانع و راضی نیست و اعتقاد دارد که بیش از این میتوان در کارها تسریع شود و ما این انتظار و توقع را داریم که باید انجام شود.
فرشچی ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی تمام بسترهای لازم برای کار کیفی سازی و سریع در ساخت این شهرک را در اختیار پیمانکاران قرار داده است و به دنبال این حسن نیت نیز میخواهد طوری برنامهریزی و اجرا صورت گیرد که ضمن انجام کار در کوتاهترین زمان، پروژهایی در خور شان قم انجام شود.
وی اولویت کار پیمانکاران را آماده سازی ورودی، میادین شهرک و خیابان اصلی عنوان کرد که مقدمهایی برای انجام پروژههای بزرگتری است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم بر ضرورت تسریع در زمان انجام پروژههای اجرایی در شهرک صنعتی چاپ و نشر تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی روز جمعه در جمع مدیران و مشاوران و پیمانکاران مرتبط با شهرک صنعتی چاپ و نشر قم اظهار داشت: از سالها قبل بحث احداث شهرک چاپ و نشر با توجه به جایگاه و اصالت قم مطرح بوده است اما تا چند سال قبل هیچ گونه اقدام عملی در راستای احداث این شهرک صورت نگرفته و تمام بحثها در حد گفتار باقی مانده بود.
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