عملیات ساخت شهرک چاپ و نشر قم باید تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی روز جمعه در جمع مدیران و مشاوران و پیمانکاران مرتبط با شهرک صنعتی چاپ و نشر قم اظهار داشت: از سال⁯ها قبل بحث احداث شهرک چاپ و نشر با توجه به جایگاه و اصالت قم مطرح بوده است اما تا چند سال قبل هیچ گونه اقدام عملی در راستای احداث این شهرک صورت نگرفته و تمام بحث⁯ها در حد گفتار باقی مانده بود.



وی ادامه داد: خوشبختانه با تاکید مقامات کشوری و استانی و همچنین پیگیری و اهتمام علما و مراجع تقلید قم که در پیام آیت⁯الله مکارم شیرازی در آغاز عملیات اجرایی این شهرک بیان شد تا عملیات اجرایی این شهرک در سال 87 آغاز شود.



فرشچی با بیان اینکه دغدغه شرکت شهرک⁯های صنعتی استان قم احداث هر چه سریع⁯تر این شهرک و واگذاری آن به متقاضیان است گفت: در دیدارهایی که با علما و مراجع تقلید و فعالان بخش خصوصی داشتیم همگان در انتظار و آماده دریافت زمین هستند و از خارج استان و حتی از کشورهای اسلامی درخواست⁯هایی در این خصوص داشته⁯ایم.



وی دو هدف عمده ساماندهی صنوف وابسته به چاپ و نشر و نشر معارف دینی و مذهبی را از مهم⁯ترین برنامه⁯های مورد نظر دانست و خاطرنشان کرد: شرکت شهرک⁯های صنعتی استان قم از همان ابتدای کار با تشکیل کارگروهی متشکل از مقامات مربوطه در وزارت ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و تعدادی از مدیران چاپخانه⁯های استان تشکیل و روند کار پیگیری شد.



مدیرعامل شرکت شهرک⁯های صنعتی استان قم یادآور شد: در انتخاب مشاور برای این شهرک حساسیت زیادی داشتیم و خوشبختانه طرح آماده شده دارای قابلیت⁯ها و ویژگی⁯های خوبی است که پیمانکاران لازم است با همان حساسیت شرکت، کار را دنبال کنند.



وی اضافه کرد: در حال حاضر چندین پیمانکار در چندین جبهه مختلف و در راستای هرچه سریع⁯تر آماده شدن این شهرک برای واگذاری به متقاضیان در حال انجام است ولی شرکت شهرک⁯های صنعتی استان قم باز هم به این وضع قانع و راضی نیست و اعتقاد دارد که بیش از این می⁯توان در کارها تسریع شود و ما این انتظار و توقع را داریم که باید انجام شود.



فرشچی ادامه داد: شرکت شهرک⁯های صنعتی تمام بسترهای لازم برای کار کیفی سازی و سریع در ساخت این شهرک را در اختیار پیمانکاران قرار داده است و به دنبال این حسن نیت نیز می⁯خواهد طوری برنامه⁯ریزی و اجرا صورت گیرد که ضمن انجام کار در کوتاه⁯ترین زمان، پروژه⁯ایی در خور شان قم انجام شود.



وی اولویت کار پیمانکاران را آماده سازی ورودی، میادین شهرک و خیابان اصلی عنوان کرد که مقدمه⁯ایی برای انجام پروژه⁯های بزرگ⁯تری است.