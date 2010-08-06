آمادگی ناوگان حمل و نقل عمومی برای خدمات رسانی در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: با شروع ماه مبارک رمضان ناوگان اتوبوسرانی با تمام ظرفیت به ویژه در ساعات پیک ترافیک خدمات رسانی می کند. همچنین تمهیداتی برای آماده سازی اتوبوسها و نظافت آنها، تقویت سیستمهای گشت زنی و کنترل خطوط، شارژ سبدهای کتاب در اتوبوسها، تقویت واحدهای امداد برای رسیدگی به وضعیت خودروهایی که در راه خراب یا با مشکل مواجه می شوند، تقویت خطوط منتهی به مکانهای متبرکه و خدمات رسانی در شبهای لیالی قدر و برگزاری عید فطر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ناوگان تاکسیرانی نیز در ماه مبارک رمضان ضمن آنکه طی روز، مانند گذشته به شهروندان خدمات رسانی می کند در ساعات منتهی به اذان مغرب که ترافیک در شهر افزایش می یابد و همچنین در شبهای لیالی قدر و هنگام برگزاری نمازهای جمعه خدمات رسانی ویژه ای به شهروندان خواهند داشت.

معاون شهردار تهران ادامه داد: هم اکنون در حال مشخص کردن نقاطی هستیم که در ایام ماه مبارک رمضان بیشترین تردد در آنها صورت می گیرد تا بتوانیم خدمات رسانی مناسبی در این نقاط به شهروندان داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: ساعت خدمات رسانی مترو در ماه رمضان هم تغییری نمی کند و در زمان قبل از افطار که ساعات پیک مترو در این ایام است با تمام ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی می شود.

تشکری هاشمی گفت: در لیالی قدر خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل عمومی به گونه ای است که شهروندان هم در هنگام رفت و هم برگشت از نقاطی که مراسم این شبها برگزار می شود بتوانند از خدمات رسانی حمل و نقل عمومی بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: به همه مناطق ابلاغ شده که در سطح محدوده خود هر کجا که نیاز به حضور و خدمات رسانی بیشتر ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد، اعلام کنند تا بتوانیم ضمن تقویب حضور و فعالیت تاکسیها و اتوبوسها در میادین و نقاط پرتردد شهر، نقاطی را که در ایام ماه رمضان پرتراکم هستند نیز تحت پوشش مناسب قرار دهیم.

تشکری تصریح کرد: تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مترو در روز عید فطر نیز برای جابه جایی نمازگزاران تمهیدات ویژه ای دارند تا خدمات رسانی مناسبی صورت گیرد.