از تشکیل ستاد مقابله با طرح هدفمندی یارانه ها بی اطلاعم

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر تشیکل ستادی از سوی مخالفان دولت برای شکست طرح هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: به هرحال هر طرحی که بخواهد در کشور اجرا شود موافقان و مخالفانی دارد اما نکته اینجاست که هنوز این طرح عملیاتی نشده است که مخالفان درصدد کارشکنی باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به عضویت شما در کمیسیون ویژه مجلس و ارتباط نزدیک با کارگروه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آیا اطلاع دقیقی از وجود این ستاد دارید؟ گفت: من هیچ اطلاعی در این باره ندارم و گمان هم نمی کنم چنین ستادی وجود خارجی داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: تا اجرای این طرح شروع نشود نمی توانیم از سنگ اندازی صحبت کنیم ابتدا باید کار شروع شود سپس عده ای باشند که برفرض کارشکنی داشته باشند. اگر هم چنین باشد با اجرای درست و دقیق این طرح آن عده هم که به گفته رئیس جمهور سنگ اندازی می کنند ناچار به عقب نشینی وادار می شوند.

دلخوش گفت: تا اجرای طرح را شاهد نباشیم نمی توانیم در باره آینده به صراحت صحبت کنیم ، آنچه مشخص است این طرح با نیت خدمت به مردم و کشور نوشته شده است و صلاح مردم در آن مد نظر قرار گرفته است، باید دید در اجرا این قانون چقدر دقیق پیش خواهد رفت .