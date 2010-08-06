نتیجه یک بازی ملاک قضاوت نیست/ نام پرسپولیس باید بر تن حریفان لرزه بیاندازد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که در اردوی پرسپولیسیها شب قبل از بازی مقابل سایپا حاضر شد، با تاکید بر اینکه بازیکنان پرسپولیس باید نشان دهند نتیجه بازی مقابل صبای قم کاملا اتفاقی بوده است در جمع سرخپوشان اظهار داشت: باید ضمن درس گرفتن از اشتباهات، آنها را فراموش کرده و رو به جلو حرکت کنیم و برای اهداف بلندی که در سر داریم، بجنگیم.
وی افزود: ما برای تک تک امتیازهای بازیهای نیم فصل اول برنامهریزی کردهایم و باید به نحوی مسابقاتمان را پشت سر بگذاریم که در انتهای فصل جایگاه مناسبی را از آن خود کرده باشیم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه گفت: در کنار مسائل فنی باید باور کنیم که اگر لطف خدا شامل حالمان نشود کاری از پیش نمیبریم. وقتی اخلاق را رعایت کنیم و از دروغ و دودستگی و تفرقه بپرهیزیم، شک نکنید که لطف خدا هم شامل حالمان میشود و رسیدن به هدف آسان می شود.
حبیب کاشانی افزود: کادر فنی پرسپولیس کادر با دانش و بسیار خوبی است، بازیکنانی که امسال در این تیم هستند نیز از بهترینهای فوتبال کشور هستند و باید از این فرصت استفاده کرد. باید کاری کنیم که نام پرسپولیس لرزه بر تن حریفان بیاندازد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در باشگاه پرسپولیس رفتارها کاملا حرفهای است، تصریح کرد: برای من عملکرد بازیکنان مهم است و از کادر فنی میخواهم با آنالیز دقیق فعالیت بازیکنان، ما را در مواجهه حرفهای و علمی با بازیکنان کمک کنند. خیلیها بعد از بازی صبا به من گفتند مثل بعضی تیمها بازیکنان را جریمه کنم اما شیوه من این نیست. ما میخواهیم حرفهای عمل کنیم. تلاش بازیکنان برای ما ارزش دارد و صرفا نتیجه یک بازی ملاک قضاوت درباره بازیکنان تیم نخواهد بود.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با تقدیر از بازیکنانی که با رعایت مسائل حرفهای در عملکرد خود اجازه حاشیه سازی را نمیدهند گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و رفتار افرادی که در این تیم هستند نیز باید بزرگ منشانه باشد. حساسیتها در اینجا بیشتر است و باید حرفهای تر رفتار کرد.
کاشانی در پایان صحبتهای خود ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار داشت: یک روز به فوتبالیستها گفتم با فوتبال میشود به بهشت رفت و امروز به خبرنگاران خوب کشورمان میگویم که قلم، ارزش بالایی دارد و با قلم هم میشود به بهشت رفت. خبرنگاران، قشر فرهیخته و زحمتکش جامعه ما هستند و حتما ارزش قلم خود را میدانند. باید برای حفظ این ارزش تلاش کرد و اجازه نداد این جایگاه خدشهدار شود.
اردوی تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری بازی مقابل سایپا در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر در هتل لاله برپا شده بود. سرخپوشان عصر امروز از ساعت 19 و 30 دقیقه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف سایپا می روند.
نظر شما