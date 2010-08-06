به گزارش خبرنگار مهر در قم، ورک شاپ عملی بازیگری با حضور استاد سیامک صفری کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر و بازیگر نمایش⁯های رومولوس کبیر، جن گیر، شکار روباه و منهای دو و همچنین برنده چند دوره جایزه بازیگری برتر از جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار خواهد شد.



این کارگاه بازیگری در روز شنبه 16 مرداد ماه سال جاری به مدت 4 ساعت در خانه نمایش ماه واقع در فرهنگسرای جوان استان برگزار خواهد شد.



ظرفیت این کارگاه 15 نفر اعلام شد و به دلیل محدودیت ظرفیت اولویت شرکت در این کارگاه با افرادی است که زودتر از بقیه اقدام به ثبت نام کنند



اجرای نمایش «ترب»



بر اساس این گزارش در ششمین روز از برگزاری پنجمین جشنواره استانی تئاتر طراوت، نمایش «ترب» به نویسندگی و کارگردانی صمد آذرخش شامگاه پنجشنبه در فرهنگسرای جوان قم اجرا شد.



این نمایش که توسط بازیگرانی همچون حامد رسولی، هادی سیفی کاران، نیکو پذیره، سمانه سپنتا، کیانوش ایازی و امیرحسین غفوری روی صحنه رفته بود به دلیل استقبال علاقه مندان به تئاتر، در سه سانس اجرا شد.



لازم به ذکر است در هفتمین و آخرین روز از اجرای نمایش⁯های جشنواره استانی طراوت، نمایش «این بود زندگی» به کارگردانی احمد کولی وند در مجتمع فرهنگی نور قم اجرا خواهد شد.