12 میلیارد تومان برای آبرسانی به مسکن مهر قم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلیبینا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به رشد روزافزون جمعیت در منطقه پردیسان و تسریع در روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر، ایجاد زیرساختها به ویژه آب و برق در این منطقه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
وی ادامه داد: اجرای درست و به هنگام عملیات آماده سازی شوارع محدوده مسکن مهر میتواند در سرعت بخشی به اجرای پروژههای زیربنایی موثر باشد که باید از سوی متولیان امر مسکن مهر مورد توجه قرار گیرد.
توکلیبینا با بیان اینکه عدم تداخل پروژههای آبرسانی با طرحهای شرکتهای برق، گاز و مخابرات نیز بسیار مهم و قابل توجه است، اظهار داشت: اتحادیههای هشتگانه مسکن مهر و دستگاههای اجرایی ذیربط باید با جدول گذاری و ارائه نقشههای کارشناسی مسیر اجرای هر کدام از طرحهای شرکتهای خدماترسان را مشخص سازد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از اختصاص 6 میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو برای اجرای شبکههای آب و فاضلاب پروژه مسکن مهر قم خبر داد و گفت: 6 میلیارد تومان نیز از سوی استانداری قم به این پروژه اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلیبینا روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به رشد روزافزون جمعیت در منطقه پردیسان و تسریع در روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر، ایجاد زیرساختها به ویژه آب و برق در این منطقه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
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