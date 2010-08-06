آلادپوش: رویکرد "مهر" فرهنگی و دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید آلادپوش ظهر جمعه در جریان برگزاری پنجمین نشست استانی نمایندگان مهر در تبریز با بیان این مطلب افزود: رویکرد خبرگزاری مهر توجه به تمامی حوزه ها با نگاه فرهنگی است و با توجه به این مهم امروز شاهد موفقیت های این رسانه در داخل کشور و حتی صحنه های بین المللی هستیم.

وی عنوان کرد: خبرگزاری مهر در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که شمار نشریات و روزنامه های کشور با رویکرد کاملا سیاسی در حال افزایش بود ولی خوشبختانه مهر با نگاه و رویکردی دیگر وارد عرصه رسانه های کشور شد و امروز بسیار تاثیرگذار است.

قائم مقام خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر رسانه ای است فراگیر و با رویکردی فرهنگی و دینی که تلاش می کند با ادبیاتی خاص و با رعایت اخلاص و اخلاق رسانه ای قدمهای مهمی را در این عرصه بردارد و رسیدن به اهداف و برنامه های بلند مدت این رسانه نیازمند تعامل و همکاری هرچه بیشتر مدیران دستگاه های دولتی باشیم.

آلادپوش با ارائه با ارائه گزارشی از روند شکل گیری مهر گفت: مهر در ابتدا فعالیت خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی آغاز کرد و در مدت زمانی کوتاه زبان عربی این رسانه نیز راه اندازی شد و امروز دارای 6 زبان است و به زودی زبان روسی هم در این رسانه راه اندازی خواهد شد که البته تمامی این اقدامات در راستای توسعه فعالیتهای خبرگزاری مهر در عرصه بین المللی است.

وی با اشاره به آغاز فعالیتهای گروه استانها در خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: در حالیکه از مدت زمان راه اندازی گروه استانهای خبرگزاری مهر مدت زمان زیادی نمی گذرد ولی در این مدت کم میزان فعالیتهای این حوزه و تاثیرگذاری آن در کشور به روشنی قابل مشاهده است.

قائم مقام خبرگزاری مهر در پایان ضمن تقدیر از همکاری مسئولان استان آذربایجان شرقی برای برگزار نشست های استانی خبرگزاری مهر اظهار امیدواری کرد که برگزاری این نشست ها زمینه های اطلاع رسانی دستاوردهای دولت را فراهم کند.

پنجمین نشست استانی نمایندگان خبرگزاری مهر به مدت دو روز در شهر تبریز در حال برگزاری است.