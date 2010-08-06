آذربایجان غربی جزء 19 استان آلوده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد ظهر جمعه در نخستین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی آذربایجان غربی افزود: مهمترین عامل آلودگی ناپایداری جوی در کشورهای عراق، اردن، سوریه و خشکسالیهای اخیر در این کشورهاست.

وی نصب و راه اندازی دستگاه های ثبت و سنجش آلودگی در شهرهای مرزی جنوب استان و احیا تالاب ها را به عنوان برنامه های کوتاه مدت و ایجاد کمربند در شهرهای بزرگ استان و استقرار شبکه های منطقه ای برای پایش طوفانهای شن و ماسه به عنوان برنامه های بلند مدت اداره تحت نظر خود عنوان کرد.

بررسی آخرین وضعیت گرد و غبار و آلودگی های ریز در استان و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور کاهش آلودگی اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی اعضا کارگروه قرار گرفت.

در خصوص آلودگیهای بیش از 330 دستگاه اتوبوس و 830 دستگاه مینی بوس سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه در این جلسه تصویب شد که این سازمان با همکاری ستاد حوادث غیرمترقبه برای از بین بردن نقص فنی خودرهای مشکل دار اقدام کند و در غیر این صورت پلیس خودروهای فاقد معاینه فنی را توقیف خواهد کرد.

