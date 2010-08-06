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۱۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

آذربایجان غربی جزء 19 استان آلوده کشور است

آذربایجان غربی جزء 19 استان آلوده کشور است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از قرار گرفتن این استان در ردیف 19 استان آلوده کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن عباس نژاد ظهر جمعه در نخستین جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی آذربایجان غربی افزود: مهمترین عامل آلودگی ناپایداری جوی در کشورهای عراق، اردن، سوریه و خشکسالیهای اخیر در این کشورهاست.

وی نصب و راه اندازی دستگاه های ثبت و سنجش آلودگی در شهرهای مرزی جنوب استان و احیا تالاب ها را به عنوان برنامه های کوتاه مدت و ایجاد کمربند در شهرهای بزرگ استان و استقرار شبکه های منطقه ای برای پایش طوفانهای شن و ماسه به عنوان برنامه های بلند مدت اداره تحت نظر خود عنوان کرد.

بررسی آخرین وضعیت گرد و غبار و آلودگی های ریز در استان و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور کاهش آلودگی اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که مورد بحث و بررسی اعضا کارگروه قرار گرفت.

در خصوص آلودگیهای بیش از 330 دستگاه اتوبوس و 830 دستگاه مینی بوس سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه  در این جلسه تصویب شد که این سازمان با همکاری ستاد حوادث غیرمترقبه برای از بین بردن نقص فنی خودرهای مشکل دار اقدام کند و در غیر این صورت پلیس خودروهای فاقد معاینه فنی را توقیف خواهد کرد.
 

کد مطلب 1129077

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