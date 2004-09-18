تيم ملي واليبال نشسته ايران 30 شهريور به ميدان مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" حريف ايران ژاپن است كه درساعت 30/16دقيقه به وقت تهران درسرسراي هلينكوي آتن مقابل ملي پوشان كشورمان قرارمي گيرند. ژاپن تيم زياد مطرحي نيست، اما آلمان وفنلاند كه درگروه الف با تيم ايران همگروه هستند، نايب قهرماني وتيم سوم اروپا محسوب مي شوند.

ايران كه چهارطلاي پارالمپيك 88 ( سئول )92( بارسلونان) 96( آتلانتا) و2000(سيدني) را دركارنامه افتخارات خود دارد، سوالي تيمهاي اروپايي ياد شده، بوسني هرزگوين ومصررا بعنوان بزرگترين رقباي خود مي پندارد.

هادي رضايي سرمربي اين تيم به خبرگزاري " مهر" گفت: ما تاكتيك جديدي را براي مقابله با اين تيمها تدارك ديده ايم كه براي نخستين باردرواليبال نشسته جهان ارايه مي شود.

رضايي افزود: ما هفت بازيكن جوان را با خود به آتن آورده ايم كه انگيزه زيادي براي خود نمايي دارند. ديداردوتيم ايران روز چهارشنبه اول مهرماه باآلمان خواهد بود.