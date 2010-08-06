جزئیات نحوه انتخاب رشته کنکور/ امکان حذف کد رشته محل پس از انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: داوطلبان باید بر اساس مجاز شدن در دوره های تربیت معلم، غیرانتفاعی، روزانه، شبانه و پیام نور که در کارنامه اولیه درج شده است، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1389 محدودیتی برای انتخاب رشته های نیمه متمرکز، از نظر تعداد وجود ندارد و داوطلبان می توانند در صورت تمایل به تعداد دلخواه، کدرشته نیمه متمرکز که واجد شرایط و ضوابط آن باشند را انتخاب کنند بدیهی است با توجه به ضوابط و کسب حدنصاب نمره علمی لازم، هر داوطلب در هر گروه یا دوره، حداکثر در 2 کدرشته نیمه متمرکز با توجه به اولویت های انتخابی برای انجام آزمون عملی، مصاحبه و یا معاینه معرفی خواهد شد.

معاون سازمان سنجش گفت: به همه داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند (اعم از اینکه در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده باشند و در یک دوره یا همه دوره ها مجاز به انتخاب رشته شده باشند)، فقط یک فرم انتخاب رشته اینترنتی که حداکثر 100 کد رشته در آن قابل درج است، ارائه می شود. بنابراین لازم است داوطلبان کلیه کدرشته های انتخابی خود را (حداکثر 100 کد رشته) را فقط در این فرم وارد کنند.

وی اظهار داشت: انتخاب رشته از گروه های آزمایشی و دوره هایی که بر اساس کارنامه اولیه اجازه انتخاب رشته در آنها به داوطلب داده نشده است، باطل است.

جزئیات مراحل انتخاب رشته در کنکور 89

وی ادامه داد: وارد کردن شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه خود به همراه کد امنیتی و یا وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری ثبت نام در آزمون برای انجام انتخاب رشته اینترنتی لازم است.

توکلی تأکید کرد: داوطلبان باید در فرایند انتخاب رشته به پیامهای خطای احتمالی که داده می شود توجه کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنند. همچنین به عناوین رشته و دانشگاه که بر اساس کد رشته های انتخابی داوطلب نمایش داده می شود توجه کرده و آنها را دقیقاً با رشته های انتخابی تطبیق دهند.

وی اظهار داشت: پس از تأیید رشته ها توسط داوطلب، در صورتی که انتخاب رشته نیاز به تصحیح داشت، با زدن کلید مربوطه به صفحه انتخاب رشته امکان برگشت وجود دارد و در غیر اینصورت باید کلید تأیید نهایی زده شود با زدن کلید

تأیید نهایی، به هیچ وجه امکان ایجاد تغییر در انتخاب رشته وجود ندارد.

معاون سنجش گفت: در آخرین مرحله رسید 15 حرفی انتخاب رشته ارائه می شود این رسید را باید یادداشت و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از آن نگهداری کرد.

امکان حذف کد رشته انتخابی

وی گفت: در انتخاب رشته کنکور امسال امکان حذف کد رشته انتخابی پس از انتخاب رشته برای داوطلبان فراهم شده است.