به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، رهبران دینی امریکا تلاش می‌کنند اقدامهایی را که برای قانونی کردن انواع قمار آنلاین و دیگر اشکال شرط‌بندی در اینترنت صورت می‌گیرند خنثی کنند.

هفته گذشته کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان امریکا به قانون "مقررات قمار اینترنتی، حمایت از مشتری و اجرای قانون" رأی دادند. این لایحه که از سوی بارنی فرانک ارائه شده بود قانون قمارغیر قانونی اینترنتی را که پیشتر تصویب شده بود بی‌تأثیر می‌کند.

درست چند روز پیش از تصویب این قانون جدید ریچارد لند از فعالان دینی جامعه مسیحی باپتیست به همراه دیگر رهبران دینی مسیحی که طرفدار بنیاد خانواده هستند در نامه‌ای به سران کنگره مخالفت خود را با قانونی شدن قمار آنلاین ابراز کردند.

ریچارد لند رئیس کمیسوین اخلاق و آزادی دینی درکنار 13 نفر دیگر این نامه را امضا کردند که در آن میان می‌توان به تام مک کلاسکی معاون اول شورای تحقیقات خانواده، تام مینری معاون اول سازمان تمرکز برخانواده و پنی ناس مدیر اجرایی سازمان " دلمشغولهای زنان" اشاره کرد.

در این نامه آمده است که این قانون متجاوزترین بسط قمار در تاریخ امریکا است. این قانون سیاست نامشروعی است که صدمات بسیاری را بر اقشار مختلف خانواده‌های امریکایی وارد می‌کند.

این نامه با مخاطب قرار دادن رئیس مجلس نمایندگان برای نانسی پلوسی که در این سمت فعالیت می‌کند و همچنین هری رید رئیس اکثریت سنا، جان بوهنر رئیس اقلیت کنگره و میچ مک کونل رئیس اقلیت سنا ارسال شده است.

قانون پیشین که قمار اینترنتی را ممنوع کرده بود با نفوذ گروههای مسیحی‌روی بوش رئیس جمهوری سابق امریکا در سال 2006 تصویب شده بود.