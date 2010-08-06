خبرنگاران نزدیکترین همکاران دولت هستند/ سابقه "مهر" درخشان است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار آذربایجان شرقی در نشست با نمایندگان استانی خبرگزاری مهر در سخنانی با اشاره به نقش رسانه ها در توسعه همه جانبه کشور اظهار داشت: رسانه ها و مطبوعات نقش تاثیرگذار و غیر قابل انکاری در معرفی قابلیت ها و جاذبه های کشور دارند.

وی با تاکید بر عملکرد موثر رسانه ها در معرفی آذربایجان شرقی بیان داشت: در حال حاضر خبرنگاران در این استان جزو یاران نزدیک مدیریت اجرایی استان محسوب می شوند.

وی با اشاره به نقش ارزشمند خبرگزاری مهر در حوزه نقد سازنده یادآور شد: خبرنگاران جزو همکاران نزدیک دولت در آذربایجان شرقی هستند.

استاندار آذربایجان شرقی ضمن تجلیل از فعالیت خبرگزاری مهر در این استان خواستار تلاش بیشتر و استمرار فعالیتها در راستای توسعه همه جانبه این استان شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای انجام گرفته در حوزه جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم در آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در سال جاری این استان شاهد بیشترین آمار ورود گردشگر بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساختهای صنعت گردشگری تاکید کرد و گفت: موضوع زیرساختها به ویژه بحث حمل و نقل و راههای دسترسی از جمله مهمترین ضروریات در راستای توسعه گردشگری در این استان است.

علیرضا بیگی همچنین به برخی جاذبه های گردشگری آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: یکی از بی نظیرترین منطقه های گردشگری آذربایجان شرقی روستای کندوان است که در حال حاضر زندگی در آن جریان دارد.

وی همچنین به تلاش برای معرفی جاذبه های جنگل های ارسباران اشاره کرد و از احداث تله کابین در این منطقه خبر داد.