کمک نقدی به خانوارهای کم در آمد مشکلات را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابراهیم جمیلی در جمع خبرنگاران تحقق این امر را در کمک های بیمه ای دانست و افزود : دولت می تواند بدون پرداخت پول نقد به خانوارها با تامین بهداشت مردم ، آموزش و پرورش ، و کمک های بیمه ای در رسیدن به اهداف خود عملکرد بهتری داشته باشد.

جمیلی با بیان اینکه مشکل نقدینگی حل نشده است گفت: بانکها هیچگونه حمایتی از تولید کننده ها ندارند و باید هر چه زودتر بازنگری قانونی در این زمینه صورت بگیرد.

وی از احداث دانشکده تجارت در استان زنجان خبر داد و افزود : سعی ما بر این است که در سفر وزیر بازرگانی به استان زنجان، دانشکده تجارت در این استان تأسیس شود.

رئیس اتاق بازرگانی و معادن استان زنجان حضور در بازارهای جهانی را برای استان بسیار مهم عنوان کرد و گفت : باید بکوشیم ادبیات بازارهای جهانی را رعایت و در زمینه تولید و صادرات، جهانی فکر کنیم.

جمیلی حمل و نقل جاده ای را اساسی ترین مشکل صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: هزینه سنگین حمل و نقل جاده ای، ارزانی قیمت ارز و کمبود جوایز صادراتی از مهمترین موانع صادرات در استان زنجان است.

وی افزود با افزایش هزینه‌های تولید، قدرت رقابتی را از دست داده‌ایم، لذا در صورت تداوم این قضیه، مزیتهای صادراتی را از دست خواهیم داد، به همین خاطر بهترین کار این است که قیمت ارز واقعی شود.

جمیلی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین صادرات استان مربوط به فرآورده‌های سرب و روی بود که با وضعیت معدن انگوران، آسیب جدی دید و برای بهبود این روند باید وضعیت مالکیت معدن انگوران هرچه سریع‌تر روشن شود.

وی وجود بستر تشویقی در استان را در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی بسیار موثر دانست و اظهار داشت : در راستای تحقق این امر درصدد راه اندازی دفاتر اتاق بازرگانی در شهرستانها هستیم .

وی همچنین احداث موزه صنعت و معدن و بازرگانی در استان زنجان را در راستای توسعه صنعت و معدن بسیار مهم عنوان کرد و گفت : احداث این موزه در استان می تواند در جذب توریست موثر باشد و تحقق این امر نیازمند حمایت همه جانبه خبرنگاران و مسئولین است.

جمیلی تاکید کرد: احداث این موزه در استان در آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با صنعت و معدن تاثیر بسزایی دارد و می تواند موضوع مناسبی برای پایان نامه های دانشجویی باشد.

وی با بیان اینکه احداث موزه جزء وظایف سازمانی نیست خاطر نشان کرد : در احداث این موزه به هیچ عنوان از بودجه دولتی استفاده نمی شود و بودجه مورد نیاز این طرح از اتاق بازرگانی تامین خواهد می شود.