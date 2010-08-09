حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: قانون هیئت ممیزه دانشگاهها و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حال تغییر است. بر اساس این تغییرات در زمینه ارتقاء اعضای هیئت علمی علاوه بر در نظر گرفتن موقعیت و آثار علمی آنها جنبه های شخصیتی و تربیتی اعضای هیئت علمی نیز در نظر گرفته می شود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: یک عضو هیئت علمی برای ارتقاء به مرتبه بالاتر از نظر شخصیتی نیز ارزیابی و سنجیده می شود که آیا در جایگاه ارتقاء به مرتبه بالاتر علمی و تربیتی قرار دارد یا خیر البته در نظر گرفتن جنبه های شخصیتی و تربیتی جزء تصمیمات جدید است که هنوز ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه تأثیر جنبه های تربیتی و شخصیتی اعضای هیئت علمی برای ارتقاء پس از تصویب در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح می شود گفت: جنبه های شخصیتی و تربیتی اعضای هیئت علمی به عنوان یک معیار "وتویی" در ارتقاء مطرح است یعنی اگر یک عضو هیئت علمی امتیازات لازم از نظر مباحث تربیتی را کسب نکند نمی تواند ارتقا پیدا کند.

این مدرس علوم تربیتی دانشگاه با بیان اینکه فعالیت فرهنگی صرفا یک معیار تشویقی در زمینه ارتقاء اعضای هیئت علمی است در تشریح تفاوت تأثیر "فعالیت فرهنگی" و "جنبه های تربیتی" در ارتقاء اعضای هیئت علمی به مهر گفت: توجه اعضای هیئت علمی به فعالیت فرهنگی به عنوان یک عامل برای ارتقاء موثر است اما حالت "وتویی" ندارد یعنی اگر یک عضو هیئت علمی فعالیت فرهنگی داشته باشد به ارتقایش کمک می شود اما فعالیت فرهنگی این طور نیست که عدم اشتغال به آن مانع ارتقاء شود.

صدرالدین شریعتی افزود: در بحث تعلیم و تربیت صرفا آموزش محض در نظر نیست بلکه تربیت نیز مهم است. در دانشگاه بیشتر از محیط های دبیرستان نیازمند نگاه به بحث های تربیتی هستیم چون هویت جوان در دانشگاه شکل می گیرد و در نهایت می خواهد در سطوحی قرار گیرد که به عنوان مدیر، استاد، مربی و ... نقش آفرینی کند لذا باید به مسائل تربیتی و شخصیتی در دانشگاه و در ارتقاء اساتید بیشتر توجه شود.